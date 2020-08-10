Самолет, который связывают с Лукашенко, вылетел из Беларуси, - СМИ

Борт EW-301PJ, который по данным СМИ, используется президентом Беларуси Александром Лукашенко, в день выборов в Беларуси улетел в Турцию. Точкой прибытия самолета обозначена Турция, об этом свидетельствуют данные сайта PlaneFinder , сообщает МБХ медиа.

По данным Telegram-канала NEXTA, экипаж лайнера был мобилизован, пилоты ночевали в аэропорту и борт №1 готов к отлету в течение суток. При этом возле аэропорта в Минске саперы проверили все прилегающие путепроводы. Уточняется, что обычно это происходит перед тем, как президент Белоруссии вылетает куда-нибудь.

Скриншот сайта сервиса Ads-B Exchange

Лайнер вылетел из Минска 9 августа. Пунктом его назначения был город Бодрум на юго-западе Турции. Пока не известно, кто именно полетел на этом борту. Нет информации и о том, находится ли на нем сам Лукашенко.

Как сообщали Українські Новини, в Минске милиция стреляла резиновыми пулями, пострадали 3 человека.

В Беларуси перестали работать сайты крупнейших СМИ.

Кроме того, из Минска перекрыли все выезды. На всех улицах в центре Минска началась акция автомобилистов - они проезжают и сигналят. Также начались столкновения на площади Победы в Минске.