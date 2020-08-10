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  • Рубль после выходных начал дорожать. Курс российской нацвалюты на 10 августа
10 августа 2020, понедельник, 10:50 51
Экономика 2020-08-10T11:15:01+03:00
Українські Новини
Рубль после выходных начал дорожать. Курс российской нацвалюты на 10 августа

Рубль после выходных начал дорожать. Курс российской нацвалюты на 10 августа

Анна Рудык
курс рубля, курс рубля к гривне, курс рубля в Киеве, курс рубля в Украине
Рубль. Фото: pixabay
Рубль. Фото: pixabay

В понедельник, 10 августа, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в пятницу, 7 августа, повысился на 4 копейки и составляет 3,34 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи рубля в понедельник по сравнению с пятницей снизился на 3 копейки и составляет 3,88 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в Киеве по состоянию на 10 августа:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 27,4939 27,7589 32,1652 32,7633 3,34 3,88
Максимальный 27,6200 28,0000 32,5100 33,1000 3,75 5,00
Минимальный 27,2500 27,6200 31,7500 32,4200 2,30 3,73

Как сообщали Українські Новини, в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 7 августа на 2,62 коп. до 27,7632 UAH/USD, курс покупки – понизился на 2,70 коп. до 27,4903 UAH/USD.

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10 августа, на 3,07 коп. до 27,6486 UAH/USD.

Ранее эксперты рассказали, каким будет курс доллара в августе. А население продолжает активно сдавать валюту.

Тем временем аналитики рынка советуют не торопиться с продажей долларов, так как вероятна дальнейшая постепенная девальвация гривны до 28 грн/доллар.

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