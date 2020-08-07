Рубль в конце рабочей недели обвалился. Курс российской нацвалюты на 7 августа

В пятницу, 7 августа, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в четверг, 6 августа, упал на 6 копеек и составляет 3,30 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи рубля в пятницу по сравнению с четвергом не изменился и составляет 3,91 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в Киеве по состоянию на 7 августа:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,30 3,91 Максимальный 3,72 5,00 Минимальный 2,30 3,75

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 7-9 августа, на 2,35 коп. до 27,6793 UAH/USD.

Также аналитики рынка советуют не торопиться с продажей долларов, так как вероятна дальнейшая постепенная девальвация гривны до 28 грн/доллар.

Кроме того, в июле население продало валюты на 222 млн долларов больше, чем купило. В июле население продало 1 542,9 млн долларов и купило 1 320,9 млн долларов.

Тем временем в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 6 августа на 0,68 коп. до 27,8003 UAH/USD, курс покупки – понизился на 0,20 коп. до 27,5097 UAH/USD.