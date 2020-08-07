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07 августа 2020, пятница, 10:29 559
Экономика 2020-08-07T10:30:14+03:00
Українські Новини
Доллар и евро перед выходными снова упали. Курс валют на 7 августа

Доллар и евро перед выходными снова упали. Курс валют на 7 августа

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, курс доллара, Курс евро
Доллар
Доллар

В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 6 августа на 0,68 коп. до 27,8003 UAH/USD, курс покупки – понизился на 0,20 коп. до 27,5097 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 2,56 коп. до 32,2821 UAH/EUR, курс продажи понизился на 5,53 коп. до 32,8876 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 27,5097 27,8003 32,2821 32,8876 3,30 3,91
Максимальный 27,6300 28,0000 32,5100 33,2000 3,72 5,00
Минимальный 27,2800 27,6900 32,0000 32,5500 2,30 3,75

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 7-9 августа, на 2,35 коп. до 27,6793 UAH/USD.

Также аналитики рынка советуют не торопиться с продажей долларов, так как вероятна дальнейшая постепенная девальвация гривны до 28 грн/доллар.

Кроме того, в июле население продало валюты на 222 млн долларов больше, чем купило. В июле население продало 1 542,9 млн долларов и купило 1 320,9 млн долларов.

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