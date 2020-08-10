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10 августа 2020, понедельник, 05:00 1612
Экономика 2020-08-10T06:15:02+03:00
Українські Новини
Гривна укрепилась. Курс валют от НБУ на понедельник

Гривна укрепилась. Курс валют от НБУ на понедельник

Надежда Комендантова
Гривна, Валюта, Курс валют, Нацбанк, Официальный курс
Гривна.
Гривна.

В то вемя, как по мнению экспертов падение ВВП не приведет у резким скачкам курса, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10 августа, на 3,07 коп. до 27,6486 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 7-9 августа, на 2,35 коп. до 27,6793 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 36,1658
1 доллар США 27,6486
1 швейцарский франк 30,2518
10 иен 2,6163
10 российский рубль 3,7553

Как сообщали Українські Новини, эксперты рассказали, каким будет курс доллара в августе. А население продолжает активно сдавать валюту.

Также аналитики рынка советуют не торопиться с продажей долларов, так как вероятна дальнейшая постепенная девальвация гривны до 28 грн/доллар.

Тем временем, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 6 августа на 0,68 коп. до 27,8003 UAH/USD, курс покупки – понизился на 0,20 коп. до 27,5097 UAH/USD.


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