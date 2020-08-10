Нардеп от "Слуги народа" досрочно поздравил Лукашенко с победой на выборах президента

Народный депутат от партии "Слуга народа" Евгений Шевченко поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента Беларуси, забыв о митингах и протестах против Лукашенко в Минске. Об этом он написал на своей странице в Fаcebook.

Помимо этого, нардеп поблагодарил Лукашенко за "душевное отношение к Украине". При этом, он не упомянул о протестах и задержании митингующих в Минске.

Скриншот: facebook/Евгений Шевченко

"Александр Григорьевич, поздравляю Вас с победой на выборах Президента Республики Беларусь. Верю в углубление украинско-белорусской дружбы! Спасибо Вам за душевное отношение к Украине!" – написал Шевченко.

Тем временем, коллега нардепа по фракции Елизавета Богуцкая в комментариях негативно оценила такой поступок, написав "П**здец, Жень".

"Соболезную", – написал в ответ Шевченко.

Как сообщали Українські Новини, МВД признало использование спецсредств против протестующих.

Кроме того, ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов президента 14 августа.

Также в Минске закрыты все станции метрополитена в столице Беларуси Минске, а в центр города были стянуты силовики. Также для разгона протестующих приехали автозаки и водометы.