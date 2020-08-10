Митинги в Беларуси: МВД признало использование спецсредств против протестующих

Министерство внутренних дел Беларуси признало факт использования светло-шумовых гранат и специальной техники для разгона протестующих, а также заявило о более 140 задержаниях на протестах. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова, сообщает ТАСС.

Как заявила Чемоданова, правоохранители были вынуждены применить спецсредства против протестующих. По ее словам, использовали спецтехнику и шумовые гранаты.

В МВД пока не могут сказать, сколько задержанных. Чемоданова добавляет, что меры безопасности усилены, а ситуация в Минске контролируется.

Правозащитники группы "Вясна" сообщили по состоянию на 3:00 10 августа, по предварительным подсчетам, о более 140 задержаний в столице и регионах в день выборов.

В целом за все это время предвыборной кампании правозащитники насчитали более 1,5 тысячи случаев произвольных задержаний, более 600 человек получили административные аресты и штрафы.

Как сообщали Українські Новини, на акции протеста в Минске милиция применила светошумовые гранаты, в ходе чего были раненые.