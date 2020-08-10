Нардеп від "Слуги народу" достроково привітав Лукашенка з перемогою на виборах президента

Народний депутат від партії "Слуга народу" Євген Шевченко привітав чинного президента Олександра Лукашенка з перемогою на виборах президента Білорусі, не згадавши про мітинги і протести проти Лукашенка в Мінську. Про це він написав на своїй сторінці у Fаcebook.

Крім цього, нардеп подякував Лукашенку за "душевне ставлення до України". При цьому, він не згадав про протести і затримання мітингувальників у Мінську.

Скріншот: facebook/Євген Шевченко

"Олександр Григорович, вітаю Вас з перемогою на виборах Президента Республіки Білорусь. Вірю в поглиблення українсько-білоруської дружби! Спасибі Вам за душевне ставлення до України!" — написав Шевченко.

Тим часом колега нардепа з фракції Єлизавета Богуцька в коментарях негативно оцінила такий вчинок, написавши "П**здець, Жень".

"Співчуваю", – написав у відповідь Шевченко.

Як повідомляли Українські Новини, МВС визнало використання спецзасобів проти протестувальників.

Крім того, ЦВК Білорусі планує оголосити остаточні результати виборів президента 14 серпня.