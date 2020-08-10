Нардеп від "Слуги народу" достроково привітав Лукашенка з перемогою на виборах президента

Народний депутат від партії "Слуга народу" Євген Шевченко привітав чинного президента Олександра Лукашенка з перемогою на виборах президента Білорусі, не згадавши про мітинги і протести проти Лукашенка в Мінську. Про це він написав на своїй сторінці у Fаcebook. Крім цього, нардеп подякував Лукашенку за "душевне ставлення до України". При цьому, він не згадав про протести і затримання мітингувальників у Мінську. Скріншот: facebook\/Євген Шевченко "Олександр Григорович, вітаю Вас з перемогою на виборах Президента Республіки Білорусь. Вірю в поглиблення українсько-білоруської дружби! Спасибі Вам за душевне ставлення до України!" — написав Шевченко. Тим часом колега нардепа з фракції Єлизавета Богуцька в коментарях негативно оцінила такий вчинок, написавши "П**здець, Жень". "Співчуваю", – написав у відповідь Шевченко. Як повідомляли Українські Новини, МВС визнало використання спецзасобів проти протестувальників. Крім того, ЦВК Білорусі планує оголосити остаточні результати виборів президента 14 серпня.