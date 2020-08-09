На акции протеста в Беларуси автозак сбил человека, — СМИ

После того, как в Беларуси объявили результаты экзитопола, на проспекте Победителей в районе стелы автозак сбил человека, стоявшего на проезжей части. Об этом сообщил TUT.BY очевидец.

Человек упал — к нему тут же подбежали люди. Их стали забрасывать светошумовыми гранатами. 5-6 человек вынесли пострадавшего — у него серьезные травмы. Приехала скорая. Собралось много людей.



Толпа выкрикивает "Убийцы!".



"В центре Минска человека тянут за руки по земле".







С другой стороны Стелы тысячи минчан зажгли фонари.







Как сообщали Українські Новини, в Беларуси перестали работать сайты крупнейших СМИ.

Кроме того, из Минска перекрыли все выезды. На всех улицах в центре Минска началась акция автомобилистов - они проезжают и сигналят. Также начались столкновения на площади Победы в Минске.



Ранее в Беларуси объявили, что явка на выборах президента была 73%: самую низкую зафиксировали в Минске.

Также центр Минска перекрыли силовики, метро закрывается на вход и выход.

Кроме того, независимые экзит-полы в Беларуси отдают 65-70% Тихановской, Лукашенко - 15-16%.