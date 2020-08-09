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09 августа 2020, воскресенье, 22:33 38
Мир 2020-08-09T22:35:08+03:00
Українські Новини
В Беларуси перестали работать сайты крупнейших СМИ

В Беларуси перестали работать сайты крупнейших СМИ

Валерия Драгомирова
СМИ, Интернет, Беларусь, выборы в Беларуси
В Минске перекрыли дорогу. Фото: Telegram/NEXTA
В Минске перекрыли дорогу. Фото: Telegram/NEXTA

В Беларуси после закрытия избирательных участков и объявления национального экзитпола перестали работать сайты всех крупнейших СМИ страны.

По состоянию на 22:00 не открываются сайт государственного агентства "Белта", крупнейший независимый портал TUT.by, а также такие СМИ как "Наша нива", "Онлайнер", "Белорусский партизан".

Перестал работать сайт Перестал работать сайт "Белорусский партизан"

Сайт TUT.by также не работаетСайт TUT.by также не работает

Пользователи Twitter пишут, что интернета в стране практически нигде нет. 



Как сообщали Українські Новини, из Минска перекрыли все выезды. На всех улицах в центре Минска началась акция автомобилистов - они проезжают и сигналят. Также начались столкновения на площади Победы в Минске.

Кроме того, независимые экзит-полы в Беларуси отдают 65-70% Тихановской, Лукашенко - 15-16%.

Ранее в Беларуси объявили, что явка на выборах президента была 73%: самую низкую зафиксировали в Минске.

Тем временем оппозиция Беларуси собирает сегодня ночной митинг. В Минске назначен сбор в 20:00-20:30 у своих участков. Далее участники митинга собираются идти к Стеле. Общий сбор минчан у нее в 22:00.




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