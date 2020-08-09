В Беларуси перестали работать сайты крупнейших СМИ

В Беларуси после закрытия избирательных участков и объявления национального экзитпола перестали работать сайты всех крупнейших СМИ страны.

По состоянию на 22:00 не открываются сайт государственного агентства "Белта", крупнейший независимый портал TUT.by, а также такие СМИ как "Наша нива", "Онлайнер", "Белорусский партизан".

Перестал работать сайт "Белорусский партизан"

Сайт TUT.by также не работает

Пользователи Twitter пишут, что интернета в стране практически нигде нет.





Как сообщали Українські Новини, из Минска перекрыли все выезды. На всех улицах в центре Минска началась акция автомобилистов - они проезжают и сигналят. Также начались столкновения на площади Победы в Минске.

Кроме того, независимые экзит-полы в Беларуси отдают 65-70% Тихановской, Лукашенко - 15-16%.



Ранее в Беларуси объявили, что явка на выборах президента была 73%: самую низкую зафиксировали в Минске.



Тем временем оппозиция Беларуси собирает сегодня ночной митинг. В Минске назначен сбор в 20:00-20:30 у своих участков. Далее участники митинга собираются идти к Стеле. Общий сбор минчан у нее в 22:00.







