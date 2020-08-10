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  • С добросовестной дезинфекцией и большими скидками: туристка из Украины рассказала об отдыхе в Албании
10 августа 2020, понедельник, 07:00 10
Lifestyle 2020-08-10T07:00:02+03:00
Українські Новини
С добросовестной дезинфекцией и большими скидками: туристка из Украины рассказала об отдыхе в Албании

С добросовестной дезинфекцией и большими скидками: туристка из Украины рассказала об отдыхе в Албании

Елизавета Кесельман
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Албания открыла границы для туристов из третьих стран
Албания открыла границы для туристов из третьих стран

Албания, которая попала в "зеленый" список для Украины, славится своей природой, горными хребтами, и конечно же Адриатическим и Ионическим морями. Страна расположена на Балканском полуострове, и популярна среди туристов. Несмотря на пандемию коронавируса, путешественники отправляются сюда в поисках новых мест и знакомства с местным колоритом. Отдыхающая в Албании украинка рассказала о том, как страна восстанавливает туризм после длительного карантина, а также о скидках, и других особенностях отдыха.

Популярностью пользуются апартаменты

"Апартаменты все же пользуются большим спросом, а заполненность отелей, если мерять на глаз, где-то наполовину", – рассказала отдыхающая в Албании туристка из Украины Юлия.

Отели заполнены наполовинуОтели заполнены наполовину

Как отмечает девушка, в таких городах, как Дуррес и Саранда пляжи заполнены, однако, это лишь видимость, поскольку по лежакам видно, что вместительность намного больше, чем есть на самом деле.

Широко расставленные друг от друга лежаки делают лишь видимость заполненных пляжейШироко расставленные друг от друга лежаки делают лишь видимость заполненных пляжей

В то же время Юлия отмечает, что магазины, преимущественно, открыты все.

На некоторых пляжах отдыхающих практически нетНа некоторых пляжах отдыхающих практически нет

Питание дешевле, чем в Киеве

Как утверждает девушка, питание для туристов в Албании обойдется дешевле, чем в Киеве, но в то же время отмечает, что многое зависит от блюд, региона и статуса заведения.

"В рыбном ресторане в Дурресе можно пообедать за 10 евро на двоих. В Саранде такой обед может обойтись в 18 евро. Но все варьируется от статуса заведения", – отмечает Юлия.

Туры в Албанию можно бюджетно приобрести в условиях пандемииТуры в Албанию можно бюджетно приобрести в условиях пандемии

Еще один плюс, о котором рассказала туристка, заключается в том, что карантин принес значительные скидки на туры и отели, позволяющие неплохо сэкономить на отдыхе.

"Скидки можно заметить уже в Киеве. Например, тур на 7 дней без питания на двоих можно купить за 12 тысяч гривен. В Саранде стоимость апартаментов от 20 евро в сутки. А в Гирокастре элитный отель, скажем, на время пандемии, снизил стоимость существенно: номер люкс на двоих, который ранее стоил 75 евро, сейчас можно приобрести за 55", – поделилась украинка.

Добросовестная дезинфекция

"Ограничений по въезду нет, температуру замеряют при входе в аэропорт, везде также введен масочный режим", – рассказывает Юлия.

Туристка также рассказала, что по возвращении в Украину, необходимо делать ПЦР-тесты на коронавирус, либо же проходить 14-дневную обсервацию.

Кроме того, Юлия отметила, что пограничники в Украине проверяют активацию приложения "Дія", и в дальнейшем, отслеживают твою геолокацию на время самоизоляции.

"Я делала тест на следующий день после возвращения. И так как это была суббота, я вынужденно находилась под бдительным наблюдением приложения три дня до получения в понедельник вечером негативного результата", – поделилась Юлия.

Обедать без масок можно только на террасахОбедать без масок в ресторанах можно только на террасах

Что касается санитарных норм в Албании, по словами туристки, они соблюдены добросовестно и везде, как и в помещениях, так и в общественном транспорте.

"Везде есть санитайзеры, маски должны быть в помещениях, либо же без них, но на террасе (если в ресторанах). Также в заведениях общепита находятся бумажные скатерти, но расчет, преимущественно, наличными", – поделилась украинка.

На рынках к карантинным ограничениям относятся по разномуНа рынках к карантинным ограничениям относятся по разному

Но в то же время, Юлия отмечает, что никто не отменял уличных продавцов, пляжные фастфуды и отношение людей к карантинным ограничениям по собственному усмотрению.

На рынках люди придерживаются коронавиурсных правил на свое усмотрениеНа рынках люди придерживаются коронавирусных правил на свое усмотрение

Ранее мы рассказали о том, как украинские туристы путешествуют в "опасную" Хорватию, а также о штрафах до 800 евро за несоблюдение правил карантина туристами в Черногории, и отстуствии правил для туристов в Египте. 

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