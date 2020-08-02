Без скидок и "коронавирусных" правил: турист из Украины рассказал об отдыхе в Шарм-эль-Шейхе

Отпуск в Египте всегда считался бюджетным и удобным для туристов, любящих жаркие страны и активные виды отдыха. Это одно из мест, куда съезжается большое количество путешественников, чтобы посмотреть на величественные пирамиды, побывать в манящей Сахаре, и поближе познакомиться с местным колоритом.

Как и многие другие страны, коронавирус не обошел Египет стороной, и государство закрывало границы и вводило чрезвычайное положение. Однако с 1 июля, власти возобновили авиасообщение со многими странами, включая и Украину. Но несмотря на это, в последний летний месяц здесь практически нет не только туристов, но и скидок. Об этом, а также о других особенностях отдыха Українським Новинам рассказал отдыхающий в столице Египта Шарм-Эль-Шейхе турист из Украины.

Пустые отели и закрытые заведения

"Отели заселены на процентов 15 от силы, а если смотреть на украинских туристов, то это максимум процентов 5 от всего СНГ-сообщества, потому что в некоторых отелях вообще никого нет, либо же три пары на весь отель. Например, там, где я живу (отель Тропитель) – сейчас свозят уже побольше туристов, но все равно заселение не превышает 15%",– рассказывает украинский турист Евгений Шарий.

По его словам, на курортных пляжах столицы Египта, в основном, можно увидеть местных отдыхающих, которым сделали большие скидки на отдых из-за закрытых границ.

В то же время, в старом городе наблюдается большое скопление людей, так как возле отелей, где живут отдыхающие, закрыты заведения, и погулять по близости негде, поэтому все туристы приезжают в старый город.

Кроме того, в городе закрыты практически все общепиты, кроме центральных общественных заведений в старом городе.

"Закрыты всемирные тренды, такие, как MC’Donalds, KFC, Hard-rock café, а также все ночные клубы", – рассказывает украинец.

Без скидок и низких цен

Как утверждает Евгений, для туристов нет никаких исключений и скидок после пандемии коронавируса, так как туризм в этой стране "поднимается с колен" после длительного карантина.

"Цены остаются точно такими же, никто никаких скидок не делал, поэтому не то, чтобы после периода пандемии можно выхватить какие-то горячие путевки, чтобы отдохнуть хорошо. Лично нам просто сильно повезло с путевками", – поделился турист.

Украинец также отметил, что цены в ресторанах также не изменились, но они пустуют, ведь рассчитаны на туристов, которых и без того нет.

Однако в старом городе ситуация обстоит иначе. Из-за того, что там собирается наибольшее количество отдыхающих, все местные торговцы съезжаются туда, и сражаются за внимание каждого иностранца.

"Они цепляются за тебя руками и ногами, потому что нас очень мало. И даже если в прошлом году цена на какую-то вещь была, например, 15$, то сейчас ты ее сможешь купить где-то за 7$, потому что, как только ты отходишь, они сразу же тебя хватают и говорят: парень, пожалуйста, хоть что-то купи, денег реально нет", – рассказал Евгений.

Без масок и тестов

Как утверждает путешественник, для туристов нет никаких правил, связанных с обязательным ношением маски или дезинфекторами, поскольку в этой стране придерживаются позиции, что все, кто прибыл и прошел пограничный контроль в аэропорту – безопасны и не представляют собой угрозы.

"Нам замеряли температуру только в аэропорту, а тестов на COVID-19 не делают вообще нигде, у них это априори не предусмотрено. Маски мы должны надеть только в аэропорту, а выйдя из него, спокойно снимаем везде, в отелях, ТРЦ, ресторанах, и никто нам вообще ни слова не скажет по этому поводу", – утверждает турист.

Однако для персонала все же действуют коронавирусные ограничения. Евгений рассказал, что все администраторы, официанты и другие работники должны быть в масках.

"Если они не в масках, то у них будут проблемы", – заявил он.

При этом, в отелях есть предупредительные знаки о соблюдении дистанции и дезинфекторы для рук.

Несмотря на свободу действий по отношению к ситуации с коронавирусом в Египте, Евгений считает, что для туристов, в рамках предосторожности, рекомендуется носить маски и иметь с собой дезинфицирующие средства, поскольку в этой стране вирус все еще прогрессирует.

"Лично мы посещаем все исключительно в масках и с дезинфекторами в руках. В старом городе очень много людей, и все они (местные) бегут к тебе здороваться, пожимать руки, но мы воздерживаемся от рукопожатия в целях безопасности. Они ведут себя так, словно здесь уже все прошло, и все понимают, что бояться абсолютно нечего, хотя, по факту, сам вирус в Египте еще прогрессирует, и нельзя сказать наверняка, что его нет вовсе", – резюмировал турист.

Ранее мы рассказали, почему в Турции украинские туристы отдыхают без шведского стола, а в Черногории за несоблюдение туристами коронавирусных мер штрафуют до 800 евро.