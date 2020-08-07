Без дезинфекции, масок и паники: туристка из Украины рассказала о путешествии в "опасную" Хорватию

Хорватия стала одной из стран, которая внесла Украину в "красный" список государств, где по прибытии требуется обязательная двухнедельная самоизоляция, либо же тест на коронавирус, который спасает туристов от обсервации. Путешествующая в Хорватию туристка из Украины рассказала Українським Новинам, почему в стране, несмотря на прирост заболеваемости, абсолютно спокойно относятся к туристам, а также не предпринимают чрезмерных мер предосторожности, связанных с коронавирусом.

Проверяют только на границе

"Единственное, что поменялось в связи с карантином, так это требование обязательного теста на коронавирус, поскольку Хорватия тоже вошла в красную зону", – рассказывает туристка из Украины Анна.

В конце июля Анна вместе с мужем добирались до Хорватии автомобилем, проезжая через Венгрию.

"Тест требовали только на венгерской границе. Также стоит отметить, что машин было достаточно много, больше, чем ожидалось, все-таки красная зона", – поделилась Анна.

Анна отметила, что на обратном пути (в начале августа), на границе было намного больше народа. По пути в Хорватию, супруги прошли и венгерскую и хорватскую границы за 3 часа, что по словам туристки, достаточно быстро.

"Когда мы возвращались обратно, то машин было в два раза больше, мы простояли на границе больше 7 часов", – утверждает украинка.

Как рассказала девушка, тест на коронавирус обошелся в 1500 гривен, пара делала его в украинской лаборатории "One love".

"На венгерской границе нам замеряли температуру, но на этом все наши коронавирусные проверки закончились. Так самое интересное, что на обратном пути, нам вообще ни на одной из границ не замеряли темпертатуру, а при въезде в Украину, некоторые пограничники вообще были без масок", – резюмировала Анна.

В ресторанах нет даже антисептиков

Анна и ее супруг отдыхали в небольшом городе Кленовица, где, по словам туристки, достаточно мало отдыхающих, а по отношению к коронавирусным ограничениям и правилам люди относятся очень спокойно.

"Заведения открыты почти все. Если бы не тесты на границах, я бы не подумала, что в стране есть эпидемия", – поделилась девушка.

По ее словам, в ресторанах нет даже антисептиков или дезинфекторов, не говоря уже о масках или "специальной экипировки" для официантов.

"Однажды мы с мужем пошли в ресторан морепродуктов, я удивилась, но там официанты общаются с тобой без масок, без перчаток, то есть дезинфекции вообще ноль", – говорит Анна.

Девушка также подметила, что в ресторанах не видела регулярных уборок, а понятие соблюдения дистанции в рамках карантина здесь не является обязательным.

"Единственное, где я увидела соблюдение таких правил, так это в магазинах, ТРЦ, где запускали в масках, и по 2-3 человека, если это небольшой супермаркет, но на этом все", – утверждает украинка.

Пляжи пустые, но отдыхающих становится все больше

Особенность пляжей в Хорватии в их каменистости

Как рассказала Анна, на пляжах в Кленовице людей очень мало, но при этом туристы в городе и в заведениях есть.

"Мы не снимали отель, мы отдыхали в апартаментах, потому были отделены, считай, от всех остальных, но на пляжах, если ты спросишь, людей нет. Причем, мы объездили разные места, которые были предназначены для купания, но в сравнении с нашей Одессой, пляжи пустуют", – поделилась девушка.

Несмотря на пустые пляжи, в Кленовице открыты все заведения, а туристов с каждым днем все больше

В то же время, туристка предполагает, что, возможно, они с мужем просто попали в такой период, поскольку на обратном пути, прибывающих в страну туристов на границе было намного больше.

"Мы уехали 1 августа, и у меня там остались отдыхать знакомые. Так вот, по их словам, туристов действительно прибавилось, поскольку, потеплела вода, и люди поняли, что все не так страшно, как об этом говорят, да и если у тебя есть тест, то тебя без проблем пропустят", – утверждат туристка.

Пейзажи Хорватии

Анна считает, что угрозы заболеть коронавирусом в стране нет, по крайней мере, настроение и персонала и самих туристов является показателем того, что боятся тут нечего.

Как сообщали Українські Новини, рейс из Киева в Хорватию задержали на 6 часов из-за того, что пассажиры сдавали тесты на коронавирус.

Тем временем, украинский турист в Египте рассказал о том, что в стране нет никаких карантинных ограничений, а также скидок, а отдыхающая в Черногории украинка рассказала, почему туристов в стране штрафуют до 800 евро за отсуствие маски.