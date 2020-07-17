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17 июля 2020, пятница, 11:10 226
Мир 2020-07-17T12:00:03+03:00
Українські Новини
Албания и Болгария снова внесены в "зеленый" список Украины

Албания и Болгария снова внесены в "зеленый" список Украины

Елизавета Кесельман
Украина, Болгария, Албания, Открытие границ с Украиной
Гирокастра. Албания. Фото: Pixabay
Гирокастра. Албания. Фото: Pixabay

По данным Минздрава Украины, Албания и Болгария снова попали в "зеленый" список стран, однако показатели заболеваемости коронавирусом показывают плохие показатели и находятся "на грани". Об этом сообщает "Европейская правда".

По данным Минздрава по состоянию на 16 июля, некоторые государства находятся "на грани", и если эпидемиологическая ситуация в них ухудшится, могут быстро перейти в красный список стран. В Албании показатель активных больных составляет 54,21, в Болгарии - 53,25. Далее в списке Румыния (53,17) и Египет (53,11).

На днях стало известно, что по прибытии из Албании и Египта украинцам не нужно проходить обсервацию и карантин. Накануне правительство Украины повысило показатель для распределения стран на "красную" и "зеленую" зоны с 40 до 55 активных больных на 100 тысяч населения, что позволило сразу нескольким странам, которые открылись для украинских туристов, перейти из "красного" списка в "зеленый", в частности, Албании, Болгарии и Египту.

Как сообщали Українські Новини, Грузия откроет границы для работающих удаленно иностранцев. 

Кроме того, Болгария и Румыния продлили режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. 

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