Албания и Болгария снова внесены в "зеленый" список Украины

По данным Минздрава Украины, Албания и Болгария снова попали в "зеленый" список стран, однако показатели заболеваемости коронавирусом показывают плохие показатели и находятся "на грани". Об этом сообщает "Европейская правда".

По данным Минздрава по состоянию на 16 июля, некоторые государства находятся "на грани", и если эпидемиологическая ситуация в них ухудшится, могут быстро перейти в красный список стран. В Албании показатель активных больных составляет 54,21, в Болгарии - 53,25. Далее в списке Румыния (53,17) и Египет (53,11).

На днях стало известно, что по прибытии из Албании и Египта украинцам не нужно проходить обсервацию и карантин. Накануне правительство Украины повысило показатель для распределения стран на "красную" и "зеленую" зоны с 40 до 55 активных больных на 100 тысяч населения, что позволило сразу нескольким странам, которые открылись для украинских туристов, перейти из "красного" списка в "зеленый", в частности, Албании, Болгарии и Египту.

Как сообщали Українські Новини, Грузия откроет границы для работающих удаленно иностранцев.

Кроме того, Болгария и Румыния продлили режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.