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30 июля 2020, четверг, 19:00 128
Жизнь 2020-07-30T19:00:01+03:00
Українські Новини
Бюджетно, но со штрафами: туристка из Украины рассказала, как проводит отпуск на курорте в Черногории

Бюджетно, но со штрафами: туристка из Украины рассказала, как проводит отпуск на курорте в Черногории

Елизавета Кесельман
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Черногория стала одной из стран, которые открыли границы для Украины, а вместе с тем, и возможность отдохнуть за рубежом в условиях карантина. Несмотря на то, что страна снова объявила о вспышках эпидемии COVID-19, и попала в "красный" список для Украины, она впечатляет своими неземными пейзажами, и туристы с большим удовольствием покупают билеты. Полетевшая в Черногорию туристка из Украины рассказала Українським Новинам о бюджетном отпуске, скидках, которые приятно удивят туристов, а также о "коронавирусных правилах", действующих в государстве.

Бюджет

"Я отдыхаю в городе Будва (расположен в курортной зоне Будванская Ривьера), который находится на самом побережье Адриатического моря. Я брала "горячий" тур буквально за 3 дня до вылета. Перелет и проживание  мне обошлись в 270 евро", – рассказывает туристка из Украины Алина Покормяк.

Девушка послелилась в апарт-отеле "Apartments Pier 3", где, по ее словам, есть все необходимое для хорошего отдыха.

"В регионе, где я нахожусь, большинство туристов предпочитают снимать апартаменты, нежели шикарные отели с бассейнами, поскольку здесь абсолютно все окружено морем, которое очень чистое и свежее", – утверждает Алина.

По словам туристки, отдохнуть в этом сезоне в Черногории намного бюджетнее, чем в прошлом году из-за пандемии коронавируса.

Средние цены на меню в ЧерногорииСредние цены на меню в Черногории

"Им необходимо привлекать туристов, поэтому сейчас действуют большие скидки, как и на проживание, так и на другие услуги. Мне нравится, что все здесь достаточно недорого. Если сравнить цены в заведениях, то они похожи на обычные средние чеки в Украине", – утверждает девушка.  

Заполненность отелей и пляжей

"Мой отель заселен практически полностью, однако есть те, которые вообще закрыты, и не работают. Это объяснимо, потому что, по факту, сюда впускают только украинцев и белорусов, из туристов видела, в основном, их", – поделилась Алина.

Пляжи в Черногории чистые, но пустыеПляжи в Черногории пустые, людей мало

"Пляжи чистые, но людей очень мало. В городе людей немного, хотя заведения на небережной работают практически все",– добавляет украинка.

На улицах и набережной можно увидеть немного людейНа улицах и набережной можно увидеть немного людей

Как утверждает девушка, держать дистанцию на пляжах не сложно, так как они наполовину пустые. А вот на набережной открыты практически все заведения,  но отдыхающих немного. В этом туристка находит большой плюс.

 

Преимущество в том, что все пляжи чистые, и нигде нет мусора

 

Штрафы и коронавирусные ограничения

"По прибытии в аэропорт замеряют температуру, но теста на коронавирус не делают, поскольку известно, что Украина в "зеленой зоне". Но знаю, что при возвращении меня это ожидает, ведь Черногория все еще в "красной списке", – рассказала Алина.

Как говорит украинка, есть необходимость в маске, и "с этим  лучше не шутить", так как полиция патрулирует улицы и даже штрафует.

"Маски нужны практически везде, кроме отелей и пляжей. На улицах, в торговых центрах, в магазинах – это обязательно. Не требуют еще в заведениях общепита при приеме пищи", – перечисляет девушка.

Кроме того, здесь популярны штрафы за несоблюдение ограничений и мер, связанных с коронавирусом. В основном, речь идет о штрафах за отсутствие масок.

"Полиция действтельно патрулирует улицы, и проверяет соблюдение всех правил. Поэтому штраф за отсутствие маски может состовлять от 200 до 800€. Но такие случаи достаточно редкие, это если маски вообще нет, тогда да, штрафуют",  – добавляет Алина.

Украинка также отмечает, что дезинфекторы находятся "на каждом шагу", но, при этом, номера убирают не часто, а персонал в масках можно увидеть не везде.

"Если ты спросишь о коридорах в отеле, то их дезинфицируют регулярно, но сами номера убирают не часто, но нам это и не особо нужно, ведь в номере мы бываем редко. Здесь есть что посмотреть, и пандемия не является помехой хорошему отпуску", – резюмировала девушка.

В целом, туристка из Украины считает, что страна вполне безопасна, несмотря на последние неутешительные новости о ней.

Ранее туристка из Украины рассказала Українським Новинам о том, как отдыхают туристы в "послекарантинной" Турции. 

Кроме того, Черногория изменила правила въезда для украинцев. 

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