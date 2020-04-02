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02 апреля 2020, четверг, 17:20 501
Общество 2020-04-02T18:15:02+03:00
Українські Новини
Минцифры заявило, что приложение "Дія" начало работать: какие услуги можно получить онлайн

Минцифры заявило, что приложение "Дія" начало работать: какие услуги можно получить онлайн

Надежда Комендантова
Дія, Минцифры, приложение
Дія Фото: internetua.com
Дія Фото: internetua.com

Кроме того, что Министерство цифровой трансформации намерено на этой неделе запустить мобильное приложение для контроля за соблюдением карантина и самоизоляции, ведомство также запустило онлайн-портал "Дія", где доступны уже 27 публичных услуг.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минцифры, передают Українськi Новини.

"Одной из главных целей Министерства цифровой трансформации до 2024 года является оцифровка 100% услуг, которые предоставляет государство. Для этого создан портал "Дія". На портале уже можно получить 27 публичных услуг онлайн, в частности - стать предпринимателем, сменить вид деятельности или прекратить ее", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на платформе можно также оформить справку о несудимости, помощь при рождении ребенка или ежемесячное возмещение стоимости услуг по уходу за ребенком до 3 лет, а также подать иск в суд, зарегистрировать автомобиль или получить услуги, связанные с документами водителя, оформить ряд лицензий, разрешений или получить выписки из реестров.

Также граждане получат возможность проверить имеющуюся информацию о себе из 5 государственных реестров.

Отмечается, что для этого необходимо зарегистрироваться на портале в личном кабинете гражданина.

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова портал "Дія" станет универсальной точкой доступа граждан и бизнеса ко всем электронным государственным услугам по единым стандартам.

В сообщении подчеркивается, что услуги на портале предоставляются по принципу деления на категории и жизненные события.

Так, каждая из категорий имеет подкатегории, в которых можно получить онлайн-услугу, например, услуги категории "Предпринимательство" дают пользователю возможность стать предпринимателем всего за 10 минут, просто заполнив необходимую форму.

Кроме этого, в ближайшее время на портале появятся оптимизированные услуги по прописке ребенка онлайн, услуги в сфере строительства, социальной защиты и регистрации юридических лиц.

Также в кабинете гражданина доступны документы, которые отражаются в мобильном приложении "Дія" (свидетельство о регистрации транспортного средства и водительского удостоверения).

Ожидается, что позже будут также доступны цифровой паспорт гражданина Украины в виде ID-карты и биометрический паспорт гражданина Украины для выезда за границу.

В сообщении подчеркивается, что для получения услуг на портале "Дія" необходимо иметь электронную подпись, но также можно авторизоваться с помощью сервиса id.gov.ua.

Отмечается, что с 24 февраля по 30 марта 2020 года продолжалось бета-тестирование портала и за это время было зарегистрировано более 800 кабинетов гражданина, 26 пользователей зарегистрировали физическое лицо-предпринимателя (ФЛП), 17 - закрыли ФЛП, 87 - внесли изменения.

Как сообщали Українські Новини, презентация приложения "Дія" прошла в четверг, 6 февраля. До конца зимы в приложение обещают добавить цифровой паспорт.

В новом приложении также появится Пенсионный фонд, в котором украинцам можно будет оформить электронную пенсию, не выходя из дома.

Также на этой платформе можно найти бизнес-идеи с детальным их описанием, ориентировочной суммой средств, необходимых для открытия бизнеса, и дополнительные материалы касательно маркетинга, стратегии, финансового плана для бизнеса и другое.

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