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  • З добросовісною дезінфекцією і великими знижками: туристка з України розповіла про відпочинок в Албанії
10 серпня 2020, понеділок, 07:00 6
Lifestyle 2020-08-10T10:30:04+03:00
Українські Новини
З добросовісною дезінфекцією і великими знижками: туристка з України розповіла про відпочинок в Албанії

З добросовісною дезінфекцією і великими знижками: туристка з України розповіла про відпочинок в Албанії

Елизавета Кесельман
Албанія, Відпочинок за кордоном, тури в Албанію, відпочинок на морі
Албанія відкрила кордони для туристів з третіх країн
Албанія відкрила кордони для туристів з третіх країн

Албанія, яка потрапила в "зелений" список для України, приваблює туристів своєю природою, гірськими хребтами, і звичайно ж Іонічним та Адріатичним морями.

Попри пандемію коронавірусу та обмеження у зв'язку з цим, мандрівники вирушають сюди в пошуках нових місць і знайомства з місцевим колоритом. Туристка з України в Албанії розповіла про те, як країна відновлює туризм після тривалого карантину, а також про знижки, і інші особливості відпочинку.

Популярністю користуються апартаменти

"Апартаменти все ж користуються великим попитом, а заповненість готелів, якщо міряти на око, десь наполовину", – розповіла відпочивальниця в Албанії туристка з України Юлія.

Готелі заповнені наполовинуГотелі заповнені наполовину

Як зазначає дівчина, у таких містах, як Дуррес і Саранда пляжі заповнені, проте, це лише видимість, оскільки за лежаками видно, що місткість набагато більша, ніж є насправді.

Широко розставлені один від одного лежаки роблять лише видимість заповнених пляжівШироко розставлені один від одного лежаки роблять лише видимість заповнених пляжів

Водночас Юлія зазначає, що магазини, переважно, відкриті всі.

На деяких пляжах відпочиваючих практично немаєНа деяких пляжах відпочивальників практично немає

Харчування дешевше, ніж у Києві

Як стверджує дівчина, харчування для туристів в Албанії обійдеться дешевше, ніж у Києві, але в той же час зазначає, що багато залежить від страв, регіону і статусу закладу.

"В рибному ресторані в Дурресе можна пообідати за 10 євро на двох. У Саранде такий обід може обійтися в 18 євро. Але все варіюється від статусу закладу", – зазначає Юлія.

Тури в Албанію можна бюджетно придбати в умовах пандеміїТури в Албанію можна бюджетно придбати в умовах пандемії

Ще один плюс, про який розповіла туристка, полягає в тому, що карантин приніс значні знижки на тури і готелі, що дозволяють непогано заощадити на відпочинку.

"Знижки можна помітити вже в Києві. Наприклад, тур на 7 днів без харчування на двох можна купити за 12 тисяч гривень. У Саранде вартість апартаментів від 20 євро на добу. А в Гірокастре елітний готель, скажімо, на час пандемії, істотно знизив вартість: номер люкс на двох, який раніше коштував 75 євро, зараз можна придбати за 55", – поділилася українка.

Сумлінна дезінфекція

"Обмеження з в'їзду немає, вимірюють температуру при вході в аеропорт, скрізь також введено масковий режим", – розповідає Юлія.

Туристка також розповіла, що після повернення в Україну, необхідно робити ПЛР тести на коронавірус, або ж проходити 14-денну обсервацію.

Крім того, Юлія зазначила, що прикордонники в Україні перевіряють активацію програми "Дія", і в подальшому, відстежують твою геолокацію на час самоізоляції.

"Я робила тест наступного дня після повернення. І оскільки це була субота, я вимушено перебувала під пильним наглядом додатки три дні до отримання в понеділок увечері негативного результату", – поділилася Юлія.

Обідати без масок можна тільки на терасахОбідати без масок в ресторанах можна тільки на терасах

Що стосується санітарних норм в Албанії, за словами туристки, вони дотримані сумлінно і скрізь, як і в приміщеннях, так і в громадському транспорті.

"Скрізь є санітайзери, маски повинні бути в приміщеннях, або ж без них, але на терасі (якщо у ресторанах). Також у закладах громадського харчування знаходяться паперові скатертини, але розрахунок, переважно, готівкою", – поділилася українка.

На ринках до карантинних обмежень ставляться по різномуНа ринках до карантинних обмежень ставляться по різному

Але водночас, Юлія зазначає, що ніхто не скасовував вуличних продавців, пляжні фастфуди і ставлення людей до карантинних обмежень на власний розсуд.

На ринках люди дотримуються коронавиурсных правил на свій розсудНа ринках люди дотримуються коронавирусных правил на свій розсуд

Раніше ми розповіли про те, як українські туристи подорожують в Хорватію, , а також про штрафи до 800 євро за недотримання правил карантину туристами в Чорногорії.

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