З добросовісною дезінфекцією і великими знижками: туристка з України розповіла про відпочинок в Албанії

Албанія, яка потрапила в "зелений" список для України, приваблює туристів своєю природою, гірськими хребтами, і звичайно ж Іонічним та Адріатичним морями.

Попри пандемію коронавірусу та обмеження у зв'язку з цим, мандрівники вирушають сюди в пошуках нових місць і знайомства з місцевим колоритом. Туристка з України в Албанії розповіла про те, як країна відновлює туризм після тривалого карантину, а також про знижки, і інші особливості відпочинку.

Популярністю користуються апартаменти

"Апартаменти все ж користуються великим попитом, а заповненість готелів, якщо міряти на око, десь наполовину", – розповіла відпочивальниця в Албанії туристка з України Юлія.

Готелі заповнені наполовину

Як зазначає дівчина, у таких містах, як Дуррес і Саранда пляжі заповнені, проте, це лише видимість, оскільки за лежаками видно, що місткість набагато більша, ніж є насправді.

Широко розставлені один від одного лежаки роблять лише видимість заповнених пляжів

Водночас Юлія зазначає, що магазини, переважно, відкриті всі.

На деяких пляжах відпочивальників практично немає

Харчування дешевше, ніж у Києві

Як стверджує дівчина, харчування для туристів в Албанії обійдеться дешевше, ніж у Києві, але в той же час зазначає, що багато залежить від страв, регіону і статусу закладу.

"В рибному ресторані в Дурресе можна пообідати за 10 євро на двох. У Саранде такий обід може обійтися в 18 євро. Але все варіюється від статусу закладу", – зазначає Юлія.

Тури в Албанію можна бюджетно придбати в умовах пандемії

Ще один плюс, про який розповіла туристка, полягає в тому, що карантин приніс значні знижки на тури і готелі, що дозволяють непогано заощадити на відпочинку.

"Знижки можна помітити вже в Києві. Наприклад, тур на 7 днів без харчування на двох можна купити за 12 тисяч гривень. У Саранде вартість апартаментів від 20 євро на добу. А в Гірокастре елітний готель, скажімо, на час пандемії, істотно знизив вартість: номер люкс на двох, який раніше коштував 75 євро, зараз можна придбати за 55", – поділилася українка.

Сумлінна дезінфекція

"Обмеження з в'їзду немає, вимірюють температуру при вході в аеропорт, скрізь також введено масковий режим", – розповідає Юлія.

Туристка також розповіла, що після повернення в Україну, необхідно робити ПЛР тести на коронавірус, або ж проходити 14-денну обсервацію.

Крім того, Юлія зазначила, що прикордонники в Україні перевіряють активацію програми "Дія", і в подальшому, відстежують твою геолокацію на час самоізоляції.

"Я робила тест наступного дня після повернення. І оскільки це була субота, я вимушено перебувала під пильним наглядом додатки три дні до отримання в понеділок увечері негативного результату", – поділилася Юлія.

Обідати без масок в ресторанах можна тільки на терасах

Що стосується санітарних норм в Албанії, за словами туристки, вони дотримані сумлінно і скрізь, як і в приміщеннях, так і в громадському транспорті.

"Скрізь є санітайзери, маски повинні бути в приміщеннях, або ж без них, але на терасі (якщо у ресторанах). Також у закладах громадського харчування знаходяться паперові скатертини, але розрахунок, переважно, готівкою", – поділилася українка.

На ринках до карантинних обмежень ставляться по різному

Але водночас, Юлія зазначає, що ніхто не скасовував вуличних продавців, пляжні фастфуди і ставлення людей до карантинних обмежень на власний розсуд.

На ринках люди дотримуються коронавирусных правил на свій розсуд

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