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07 августа 2020, пятница, 17:06 219
Мир 2020-08-07T18:45:02+03:00
Українські Новини
В Беларуси отменяют концерты из-за выборов президента

В Беларуси отменяют концерты из-за выборов президента

Елизавета Кесельман
Александр Лукашенко, Беларусь, выборы президента Беларуси, Светлана Тихановская
Беларусь. Флаг. Фото: pixabay
Беларусь. Флаг. Фото: pixabay

Беларусь приняла решение отменить концерты местных и зарубежных звезд в нескольких крупных городах из-за грядущих выборов президента Беларуси, в связи с которыми, ситуация в стране нестабильна. Об этом сообщает TUT.by.

Как отмечается, концерты отменили в Гомеле и Гродно, а в Бресте, Витебске, Могилеве и Минске — перенесли на неопределенный срок.

Управляющий компанией-организатором Atom Entertainment Group Андрей Алексеев заявил, что концерт делали для всех и сначала мероприятие не было политическим.

"Одна часть людей попыталась доказать артистам, что это политическая акция, их втянули в политические разборки", — сказал он.

По его словам, из-за якобы возможных провокаций решили перенесли концерты. Решение о дате и месте концертов, добавляет он, примут уже после выборов.

Как сообщали Українські Новини, главу избирательного штаба главной соперницы Лукашенко Тихановской задержали в Минске.

Кроме того, в Минске состоялся один из самых масштабных митингов за последние 10 лет в поддержку главной соперницы Лукашенко Светланы Тихановской. На митинг пришло более 63 тысяч человек. 

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