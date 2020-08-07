В Беларуси отменяют концерты из-за выборов президента

Беларусь приняла решение отменить концерты местных и зарубежных звезд в нескольких крупных городах из-за грядущих выборов президента Беларуси, в связи с которыми, ситуация в стране нестабильна. Об этом сообщает TUT.by.

Как отмечается, концерты отменили в Гомеле и Гродно, а в Бресте, Витебске, Могилеве и Минске — перенесли на неопределенный срок.

Управляющий компанией-организатором Atom Entertainment Group Андрей Алексеев заявил, что концерт делали для всех и сначала мероприятие не было политическим.

"Одна часть людей попыталась доказать артистам, что это политическая акция, их втянули в политические разборки", — сказал он.

По его словам, из-за якобы возможных провокаций решили перенесли концерты. Решение о дате и месте концертов, добавляет он, примут уже после выборов.

Как сообщали Українські Новини, главу избирательного штаба главной соперницы Лукашенко Тихановской задержали в Минске.

Кроме того, в Минске состоялся один из самых масштабных митингов за последние 10 лет в поддержку главной соперницы Лукашенко Светланы Тихановской. На митинг пришло более 63 тысяч человек.