Завтра по Украине прокатятся грозы: каким областям приготовится

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупредила об ухудшении погодных условий 10 августа в центральных регионах страны. Об этом сообщается на сайте ГосЧС.

10 августа утром и днем ​​гроза по Киеву и Киевской области (I уровень опасности). Также 10 августа ожидается гроза утром и днем ​​в западных, северных и большинстве центральных областей Украины.



Кроме того, 9-11 августа в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщали Українські Новини, согласно прогнозу погоды на последний месяц лета в августе возможны даже заморозки.

Также синоптики не прогнозируют ничего аномального в последний месяц лета.

Ранее синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине.

Также еще 30 июля, в некоторых реках ожидаелось повышение уровней воды, а также в ряде областей преобладал чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Также синоптики прогнозировали в Украине аномальную жару с тропическими дождями и засухой в июле и усиление аномальной жары и экстремальных осадков.