подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
09 августа 2020, воскресенье, 17:57 49
Общество 2020-08-09T17:57:08+03:00
Українські Новини
Завтра по Украине прокатятся грозы: каким областям приготовится

Завтра по Украине прокатятся грозы: каким областям приготовится

Ольга Фандорина
Гроза, Прогноз погоды, грозы, погода в Украине, Грозы в Киеве
Гроза
Гроза

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупредила об ухудшении погодных условий 10 августа в центральных регионах страны. Об этом сообщается на сайте ГосЧС.

10 августа утром и днем ​​гроза по Киеву и Киевской области (I уровень опасности). Также 10 августа ожидается гроза утром и днем ​​в западных, северных и большинстве центральных областей Украины.


Кроме того, 9-11 августа в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщали Українські Новини, согласно прогнозу погоды на последний месяц лета в августе возможны даже заморозки.

Также синоптики не прогнозируют ничего аномального в последний месяц лета.

Ранее синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине

Также еще 30 июля, в некоторых реках ожидаелось повышение уровней воды, а также в ряде областей преобладал чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Также синоптики прогнозировали в Украине аномальную жару с тропическими дождями и засухой в июле и усиление аномальной жары и экстремальных осадков.

Больше новостей о: Гроза Прогноз погоды грозы погода в Украине Грозы в Киеве

Закрытие КПВВ с Крымом. Кому разрешено пересекать границу
Лукашенко проголосовал на выборах президента и заявил, что готов к диалогу с оппонентами
Новости
Завтра по Украине прокатятся грозы: каким областям приготовится 17:57
Сегодня Леонид Кучма отмечает 82-й день рождения 17:50
Противная болезнь: Лукашенко рассказал, как перед выборами переболел коронавирусом 17:25
В Беларуси объявили, что явка на выборах президента была 73%: самую низкую зафиксировали в Минске 17:19
Границы с ЕС закрыты для Украины: в какие страны могут путешествовать украинцы 16:53 Список
больше новостей
Газ для населения подорожал более чем в полтора раза: как выбрать тариф и сэкономить 05:45 Инфографика
Цены на огурцы в Украине подскочили: сколько стоит овощ на рынках 07:00
Пенсии у украинцев забирать не будут: ПФУ опроверг информацию о штрафах для части пенсионеров 05:30 Инфографика
Александр Лукашенко. Фото: gordonua.com
Януковичу я все простил, – Лукашенко 20:02 Видео
Под Киевом мужчина хотел похвастаться оружием и устроил стрельбу 19:58
больше новостей
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Лукашенко обвинил Турчинова в сдаче Крыма России без боя 19:01 Видео
Газ для населения подорожал более чем в полтора раза: как выбрать тариф и сэкономить 05:45 Инфографика
"Батьківщина" решила выдвинуть кандидатом в мэры Киева Кучеренко 12:54
В последний летний уикенд в Киеве пройдет 14-й фестиваль вина и сыра 10:01
Александр Лукашенко. Фото: gordonua.com
Януковичу я все простил, – Лукашенко 20:02 Видео
больше новостей
Выборы в Беларуси: в Минск стянули военную технику
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok