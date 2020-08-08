В некоторых областях жара сменится дождями. Где ожидать осадков 9 августа

9 августа в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с, температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +26…+28 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины переменная облачность, без осадков, лишь днем местами кратковременный дождь, местами грозы, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с, температура воздуха ночью +12...+18 градусов, днем +23...+29 градусов. В Карпатах без осадков, температура воздуха ночью +11...+16 градусов, днем +18...+23 градуса. В Моршине и Трускавце ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем +26...+28 градусов. В Сваляве без осадков, температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем +27...+29 градусов. На севере Украины переменная облачность, без осадков, лишь днем в Житомирской области местами кратковременный дождь, местами гроза, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с, температура воздуха ночью +12...+18 градусов, днем +23...+29 градусов. В центральных областях переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с, температура воздуха ночью +12...+19 градусов, днем +24...+30 градусов. На востоке страны переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с, температура воздуха ночью +12...+18 градусов, днем +24...+30 градусов. На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с, температура воздуха ночью +16...+22 градуса, днем +28...+34 градуса. В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с, температура воздуха ночью +17...+22 градуса, днем +29...+34 градуса. В Ялте также без осадков, температура ночью +19...+21 градус, днем +31...+33 градуса. 8 августа в 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +24...+27 градусов, в Днепре в пределах Киева +23 градуса. Как сообщали Українські Новини, согласно прогнозу погоды на последний месяц лета в августе возможны даже заморозки. Также синоптики не прогнозируют ничего аномального в последний месяц лета.