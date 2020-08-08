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08 августа 2020, суббота, 21:00 8
Общество 2020-08-08T21:00:01+03:00
Українські Новини
В некоторых областях жара сменится дождями. Где ожидать осадков 9 августа

В некоторых областях жара сменится дождями. Где ожидать осадков 9 августа

Анна Рудык
Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, погода в Карпатах
Дождь. Фото: pixabay
Дождь. Фото: pixabay

9 августа в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +26…+28 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, лишь днем ​​местами кратковременный дождь, местами грозы, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +12...+18 градусов, днем +​​23...+29 градусов.

В Карпатах без осадков, температура воздуха ночью +11...+16 градусов, днем +18...+23 градуса.

В Моршине и Трускавце ночью без осадков, днем ​​местами кратковременный дождь, температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем ​​+26...+28 градусов.

В Сваляве без осадков, температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем +27...+29 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, лишь днем ​​в Житомирской области местами кратковременный дождь, местами гроза, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +12...+18 градусов, днем +​​23...+29 градусов.

В центральных областях переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +12...+19 градусов, днем +​​24...+30 градусов.

На востоке страны переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +12...+18 градусов, днем +24...+30 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +16...+22 градуса, днем +​​28...+34 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +17...+22 градуса, днем +​​29...+34 градуса.

В Ялте также без осадков, температура ночью +19...+21 градус, днем +​​31...+33 градуса.

8 августа в 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +24...+27 градусов, в Днепре в пределах Киева +23 градуса.

Как сообщали Українські Новини, согласно прогнозу погоды на последний месяц лета в августе возможны даже заморозки.

Также синоптики не прогнозируют ничего аномального в последний месяц лета.

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