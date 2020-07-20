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20 июля 2020, понедельник, 05:50 10 Инфографика
Жизнь 2020-07-20T05:50:02+03:00
Українські Новини
Усиление аномальной жары и экстремальных осадков: синоптики дали прогноз на пять лет

Усиление аномальной жары и экстремальных осадков: синоптики дали прогноз на пять лет

Надежда Комендантова
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Прогноз погоды на 5 лет - аномальный зной. Фото: pixabay
Прогноз погоды на 5 лет - аномальный зной. Фото: pixabay

В то время как синоптики ожидают катаклизмов в Украине из-за аномальной жары, новые прогнозы Всемирной Метеорологической Организации (WMO) показывают, что глобальное потепление может превысить 1,5 °C в течение ближайших 5 лет. Вероятность того, что один год из следующих пяти будет на 1,5 °C теплее, чем в доиндустриальный период, возрастает на 20 %.

Об этом пишет Гисметео со ссылкой на CNN.


В 2020 году Арктика может прогреться более чем в 2 раза по сравнению с глобальным средним значением. Части Южной Америки, Африки и Австралии станут более сухими.

По оценкам WMO, существует вероятность 70 %, что один или несколько месяцев в течение следующих 5 лет будут на 1,5 °C теплее. Климатологи предупредили, что в ближайшие 5 лет почти во всех регионах будет теплее, чем ранее.

В период с 2020 по 2024 годы восточные районы Южной Америки станут суше, регионы возвышенностей и Сахель станут более влажными, а в северной части Атлантики разовьются сильные западные ветры, что приведет к усилению штормов в Западной Европе.

Из-за большого накопления CO2 в атмосфере снижение выбросов за время карантина не уменьшит концентрацию диоксида углерода в атмосфере, поэтому глобальная температура все равно будет повышаться.

Группа экспертов по изменению климата сообщает, что до 2030 года есть возможность резко снизить использование ископаемого топлива и не допустить, чтобы планета достигла критического порога в 1,5 °C по сравнению с доиндустриальным уровнем.

Более сильное потепление вызовет увеличение количества волн тепла, жаркие летние сезоны, повышение уровня моря, усиление засухи и экстремальных осадков, пожары, наводнения и угрозу голода для миллионов людей.

Глобальное потепление и прогноз погоды на 5 лет. Фото: Washington Post Глобальное потепление и прогноз погоды на 5 лет. Фото: Washington Post

Как сообщали Українськi Новини, ранее синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине

Тем временем, по прогнозу на август в Украину придет аномальный зной и засуха.

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