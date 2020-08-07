Харьков попал в "красную зону", но отказался усиливать карантин

В то время, с понедельника карантин могут усилить в четырех областях, мэр Харькова Геннадий Кернес заявляет, что Харьков не намерен ограничивать движение транспорта из-за отнесения города к "красному уровню" эпидемической опасности распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).

Об этом говорится в сообщении на сайте города, передают Українськi Новини.

"Никакие ограничения по транспорту в Харькове вводиться не будут. И это не мой предвыборный лозунг, а нормальное отношение к харьковчанам и обеспечению их комфортной жизни в городе", - сказал мэр.

В сообщении на сайте сказано, что решение об отнесении Харькова к "красному уровню" эпидемической опасности было принято в пятницу на заседании государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, однако на данный момент Министерство здравоохранения пока ничего не заявило о внесении города в "красную зону".

В настоящее время в "красной зоне" также находятся районы в Ривненской и Черновицкой областях.

"Красная зона" подразумевает остановку общественного транспорта, закрытие образовательных учреждений, ресторанов и торгово-развлекательных центров.

Адаптивный карантин. Инфографика: Минздрав

Как сообщали Українські Новини, ранее Луцк отказался вводить карантинные ограничения и просил вычеркнуть его из "красной зоны", однако позже в Волынской области все же усилили карантинные ограничения.

Также мэр Тернополя отказался ужесточать карантин и пригрозил народными протестами.

В то же время, "Укрзализныця" остановила продажу билетов в Луцк и Тернополь.