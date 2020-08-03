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03 августа 2020, понедельник, 19:30 44
Общество 2020-08-03T19:44:14+03:00
Українські Новини
Луцк отказался вводить карантинные ограничения и просит вычеркнуть его из "красной зоны"

Луцк отказался вводить карантинные ограничения и просит вычеркнуть его из "красной зоны"

Кира Молчанова
Пассажиры, Луцк, Поезд, Адаптивный карантин, Красная зона
Карантин. Фото: pixabay
Карантин. Фото: pixabay

Луцкий городской совет заявляет, что не будет вводить никаких ограничений и просит Президента Владимира Зеленского и Верховную Раду обеспечить отмену отнесения города к "красному уровню" эпидемической опасности распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), а Национальную полицию - не привлекать к ответственности предпринимателей, которые продолжат работать.

Об этом говорится в сообщении на сайте горсовета, передают Українськi Новини.

"Сегодня депутаты городского совета во время внеочередной дистанционной 90-й сессии городского совета рассмотрели вопрос "Об обращении к Президенту Украины, Верховной Раде Украины об отмене безосновательно введенного "красного" уровня эпидемической опасности в Луцке. В этом обращении призывают отменить (соответствующее) решение Государственной комиссии ТЭБ и ЧС от 31 июля и постановление Кабинета министров от 22 июля №641 "Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мер на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2". Депутаты поддержали проект решения, - сказано в нем.

В обращении говорится, что в соседних областных центрах общее количество больных за весь период пандемии и количество новых случаев заболевания за последнюю неделю выше, чем в Луцке, однако к "красному уровню" эпидопасности был отнесен именно Луцк.

Депутаты отмечают, что из-за этого решения должны быть прекращены плановые госпитализации в больницах, ограничены массовые мероприятия, запрещена работа общественного транспорта, торгово-развлекательных центров, кафе, ресторанов, развлекательных заведений, спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры, хостелов, туристических баз, учебных заведений и так далее.

Они убеждены, что такие шаги парализуют экономику города, которая только начала восстанавливаться после предыдущих ограничений и запретов, поскольку десятки тысяч жителей города останутся без работы и средств к существованию, предприятия и предприниматели понесут убытки, а местный бюджет потеряет значительную часть поступлений.

"Луцкий городской совет, заботясь о благосостоянии жителей города, гарантируя конституционные права на труд, свободу передвижения, мирные собрания и т.д.; поддерживая наличие существующих и создание новых рабочих мест; заботясь о наполнении городского, областного и государственного бюджетов не будет вводить никаких ограничений в связи с безосновательным отнесением города Луцка решением Государственной комиссии ТЭБ и ЧС к "красному уровню" эпидемической опасности и обращается к Национальной полиции, чтобы во исполнение ст. 60 Конституции воздержаться от привлечения к ответственности субъектов хозяйствования, которые будут работать с 3 августа на территории города Луцка", - сказано в обращении.

Как сообщали Українськi Новини, с 3 августа "красный уровень" эпидемической опасности установлен в Луцке, Тернополе и в Кицманском районе Черновицкой области.

В связи с этим акционерное общество "Укрзализныця" временно отменило остановку поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе.

Тем временем, в Тернополе, который тоже отнесли в "красную" зону по эпидопасности, пассажиры поезда, ехавшего из Херсона, устроили бунт, чтобы он остановился в городе, несмотря на запрет "Укрзализныци".

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