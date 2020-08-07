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07 августа 2020, пятница, 20:51 129
Финансы 2020-08-07T22:00:01+03:00
Українські Новини
На выплату августовских пенсий ПФУ направил более 13 миллиардов

На выплату августовских пенсий ПФУ направил более 13 миллиардов

Надежда Комендантова
Пенсии, ПФУ, выплата пенсий, пенсии в Украине, Финансирование пенсий, Выплаты пенсионерам
Пенсии.
Пенсии.

В пятнницу, 7 августа 2020 Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий августа, после того, как 6 августа ПФУ направил на пенсии украинцам 2,5 миллиарда гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы фонда в Facebook.

"На пенсионные выплаты направлено 3,0 миллиарда гривен. С начала месяца профинансировано пенсий на сумму 13,1 миллиарда гривен", — говорится в нем.

Выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.

Как сообщали Українські Новини, в Пенсионном фонде опровергли информацию о повышении выплат на 11%, а также объяснили, почему пенсии проиндексировали не всем украинцам. 

Ранее сообщалось о том, что с 1 сентября пенсии в Украине снова повысят

Тем временем, 5 августа ПФУ направил на пенсии украинцам 1,5 миллиарда гривен.

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