Выплаты пенсий в августе-2020. ПФ профинансировал выплаты уже на 2,7 млрд гривен

В то время, как пенсионную систему хотят кардинально реформировать, Пенсионный фонд направил на выплаты пенсионерам за август еще 1,5 миллиарда гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПФ.

Так, сообщается, что 4 августа 2020 Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий августа.

"На пенсионные выплаты направлено 1,5 миллиарда гривен. С начала месяца профинансировано пенсий на сумму 2,7 миллиарда гривен. Выплату пенсий будет проведено в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, в Украине в 2021 году могут запустить обязательную накопительную пенсионную систему, при которой украинцам придется отдавать на личный счет часть зарплаты, а при выходе на пенсию получить двойные выплаты.

Тем временем, по данным на 1 июля 2020 года, средний размер пенсии составляет 3 393,54 гривен, а больше 10 тысяч гривен в Украине получают 332 588 человек (2,9% от общего числа пенсионеров).

Также в Пенсионном фонде опровергли информацию о повышении выплат на 11%, а также объяснили, почему пенсии проиндексировали не всем украинцам.