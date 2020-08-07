На виплату серпневих пенсій ПФУ направив понад 13 мільярдів

У п'ятницю 7 серпня 2020 Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, продовжує фінансування пенсій серпня, після того, як 6 серпня ПФУ направив на пенсії українцям 2,5 мільярда гривень.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби фонду в Facebook.

"На пенсійні виплати спрямовано 3,0 мільярда гривень. З початку місяця профінансовано пенсій на суму 13,1 мільярда гривень", - йдеться в ньому.

Виплата пенсій буде проведена в певну дату виплати кожному пенсіонеру в установленому порядку.

Як повідомляли Українські Новини, в Пенсійному фонді спростували інформацію про підвищення виплат на 11%, а також пояснили, чому пенсії проіндексовані не всім українцям.

Раніше повідомлялося про те, що з 1 вересня пенсії в Україні знову підвищать.

Тим часом, 5 серпня ПФУ направив на пенсії українцям 1,5 мільярда гривень.

Виплата пенсій буде проведена в певну дату виплати кожному пенсіонеру в установленому порядку.

Як повідомляли Українські Новини, в Пенсійному фонді спростували інформацію про підвищення виплат на 11%, а також пояснили, чому пенсії проіндексовані не всім українцям.

Раніше повідомлялося про те, що з 1 вересня пенсії в Україні знову підвищать.

Тим часом, 5 серпня ПФУ направив на пенсії українцям 1,5 мільярда гривень.