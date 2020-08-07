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07 серпня 2020, пʼятниця, 20:51 9
Фінанси 2020-08-07T23:30:03+03:00
Українські Новини
На виплату серпневих пенсій ПФУ направив понад 13 мільярдів

На виплату серпневих пенсій ПФУ направив понад 13 мільярдів

Надежда Комендантова
ПФУ, Пенсії, підвищення пенсій, індексація пенсій, Пенсійний фонд
Пенсії.
Пенсії.

У п'ятницю 7 серпня 2020 Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, продовжує фінансування пенсій серпня, після того, як 6 серпня ПФУ направив на пенсії українцям 2,5 мільярда гривень.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби фонду в Facebook.

"На пенсійні виплати спрямовано 3,0 мільярда гривень. З початку місяця профінансовано пенсій на суму 13,1 мільярда гривень", - йдеться в ньому.

Виплата пенсій буде проведена в певну дату виплати кожному пенсіонеру в установленому порядку.

Як повідомляли Українські Новини, в Пенсійному фонді спростували інформацію про підвищення виплат на 11%, а також пояснили, чому пенсії проіндексовані не всім українцям.

Раніше повідомлялося про те, що з 1 вересня пенсії в Україні знову підвищать.

Тим часом, 5 серпня ПФУ направив на пенсії українцям 1,5 мільярда гривень.

Виплата пенсій буде проведена в певну дату виплати кожному пенсіонеру в установленому порядку.

Як повідомляли Українські Новини, в Пенсійному фонді спростували інформацію про підвищення виплат на 11%, а також пояснили, чому пенсії проіндексовані не всім українцям.

Раніше повідомлялося про те, що з 1 вересня пенсії в Україні знову підвищать.

Тим часом, 5 серпня ПФУ направив на пенсії українцям 1,5 мільярда гривень.

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