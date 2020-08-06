ПФУ направил еще 2,5 млрд гривен на финансирование пенсий за август

В четверг, 6 августа, Пенсионный фонд Украины продолжило финансирование пенсий июля согласно утержденному графику, в то время, как 5 августа ПФУ направил на пенсии украинцам 1,5 миллиарда гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы фонда в Facebook. "6 августа 2020 Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий августа. На пенсионные выплаты направлено 2,5 миллиарда гривен", — говорится в нем. Всего с начала месяца профинансировано пенсий на сумму 10,0 миллиардов гривен. Кроме того, в сообщении отмечается, что выплату пенсий будет проведено в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке. На финансирование пенсий направили еще 3,5 миллиарда гривен. Инфографика: Пенсионный фонд Украины Как сообщали Українські Новини, в Пенсионном фонде опровергли информацию о повышении выплат на 11%, а также объяснили, почему пенсии проиндексировали не всем украинцам. Ранее сообщалось о том, что с 1 сентября пенсии в Украине снова повысят.