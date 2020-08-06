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06 августа 2020, четверг, 20:29 159 Инфографика
Финансы 2020-08-06T21:15:01+03:00
Українські Новини
ПФУ направил еще 2,5 млрд гривен на финансирование пенсий за август

ПФУ направил еще 2,5 млрд гривен на финансирование пенсий за август

Елена Новикова
Пенсионер, Пенсии, Пенсионный фонд, ПФУ, выплата пенсий, пенсии в Украине, Финансирование пенсий
Финансирование пенсий за август продолжается
Финансирование пенсий за август продолжается

В четверг, 6 августа, Пенсионный фонд Украины продолжило финансирование пенсий июля согласно утержденному графику, в то время, как 5 августа ПФУ направил на пенсии украинцам 1,5 миллиарда гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы фонда в Facebook.

"6 августа 2020 Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий августа. На пенсионные выплаты направлено 2,5 миллиарда гривен", — говорится в нем.

Всего с начала месяца профинансировано пенсий на сумму 10,0 миллиардов гривен.

Кроме того, в сообщении отмечается, что выплату пенсий будет проведено в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.

На финансирование пенсий направили еще 3,5 миллиарда гривен. Инфографика: Пенсионный фонд Украины

Как сообщали Українські Новини, в Пенсионном фонде опровергли информацию о повышении выплат на 11%, а также объяснили, почему пенсии проиндексировали не всем украинцам. 

Ранее сообщалось о том, что с 1 сентября пенсии в Украине снова повысят

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ПФУ направил еще 2,5 млрд гривен на финансирование пенсий за август
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