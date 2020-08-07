Спасатели предупредили о чрезвычайном уровне пожароопасности в Украине

В пятницу, 7 августа, в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности в восточных, центральных, западных и в части южных областях.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС)

"7 августа в Одесской, Николаевской, восточных, большинстве центральных и западных областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", говорится в нем.

Как сообщали Українські Новини, Укргидрометцентр прогнозирует, что в пятницу, 7 августа, в Украине адская жара усилится до +36, а засуха накроет все области.

Ранее синоптик Наталка Диденко рассказала о том, что на выходных августовский зной пойдет на спад и в Украине ударят грозы. Это связано с тем, что в ближайшие дни погоду в Украине будет определять антициклон Detlef с центром над странами Балтии.

Кроме того, в конце августа в Украине возможны заморозки.

Также синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине.

Тем временем, синоптики не прогнозируют ничего аномального в последний месяц лета