Рятувальники попередили про надзвичайний рівень пожежонебезпеки в Україні

У п'ятницю, 7 серпня, вже другий день поспіль в Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки в східних, центральних, західних і в частині південних областей.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС)

"7 серпня в Одеській, Миколаївській, східних, більшості центральних і західних областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", – йдеться в ньому.

Як повідомляли Українські Новини, тим часом погода в Києві 7 серпня передбачає мінливу хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі + 16 ... + 18 градусів, вдень + 29 ... + 31 градусів.

Крім того, Наталя Діденко розповіла, що найближчими днями, за прогнозом погоди в Україні, антициклон Detlef з центром над країнами Балтії призведе до пекельної спеки, яка посилиться до +36, а посуха накриє всі області.

Однак в кінці місяця можливі заморозки, а середньомісячна температура в серпні – +19 ... +24 градусів.

Також синоптик Леонід Горбань дав прогноз погоди на все літо в Україні.