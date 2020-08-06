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06 августа 2020, четверг, 21:00 1512
Общество 2020-08-06T21:00:01+03:00
Українські Новини
Адская жара усилится до +36, а засуха накроет все области. Прогноз погоды на 7 августа

Адская жара усилится до +36, а засуха накроет все области. Прогноз погоды на 7 августа

Анна Рудык
Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, погода в Карпатах, погода в Одессе
Жара. Фото: pixabay
Жара. Фото: pixabay

7 августа в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +29…+31 градус.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +26…+31 градус.

В Карпатах без осадков, температура ночью +9…+14 градусов, днем +19…+24 градуса.

В Моршине без осадков, температура ночью +13…+15 градусов, днем +28…+30 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью +12…+14 градусов, днем +28…+30 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью +13…+15 градусов, днем +30…+32 градуса.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +27…+32 градуса.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +30…+35 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21 градус, днем +30…+35 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17…+22 градуса, днем +31…+36 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17…+22 градусов, днем +29…+34 градуса.

В Ялте без осадков. Температура ночью +20…+22 градуса, днем +33…+35 градусов.

6 августа на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +23…+26 градусов, в Днепре возле Киева +23 градуса.

Как сообщали Українські Новини, согласно прогнозу погоды на последний месяц лета в августе возможны даже заморозки.

Ранее синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине

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