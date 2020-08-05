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05 августа 2020, среда, 05:50 958
Жизнь 2020-08-05T06:00:02+03:00
Українські Новини
В конце месяца возможны заморозки. Прогноз погоды на август от Гидрометцентра

В конце месяца возможны заморозки. Прогноз погоды на август от Гидрометцентра

Валерия Драгомирова
Погода, Гидрометцентр, Заморозки, Прогноз погоды, погода в августе, Заморозки в Украине, Заморозки в августе
Погода в августе. Фото: Валерия Назаренко
Погода в августе. Фото: Валерия Назаренко

В то время, как синоптики не прогнозируют ничего аномального в последний месяц лета, Украинский гидрометеорологический центр прогнозирует среднемесячную температуру +19…+24 градусов в августе.

Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра, передают Українські Новини.

"Средняя месячная температура предполагается 19-24 градусов тепла (в горах 16-17 градусов тепла), что на 1-2 градус выше средних многолетних значений", - говорится в сообщении.

Абсолютный максимум температуры воздуха составляет 34-41°, в Луганской области местами 42°, в горных районах 26-33°.

Абсолютный минимум -1-7° тепла, на юге до 11° тепла, в западных, северных, восточных и Запорожской областях местами 0-2° мороза.

Заморозки на поверхности почвы отмечались в конце месяца в Украине, кроме южных и большинстве центральных областей.

Средняя месячная количество осадков составляет в южной части 27-59 мм, на остальной территории 35-76 мм, в Карпатах и ​​Прикарпатье до 145 мм.

Как сообщали Українськi Новини, ранее синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине

Кроме того, в Киеве среднемесячная температура в июле была на 2,6 °С выше нормы. 

 

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