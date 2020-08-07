Августовский зной пойдет на спад, ударят грозы: синоптик рассказала о погоде на выходных

В ближайшие дни погоду в Украине будет определять антициклон Detlef с центром над странами Балтии. В связи с этим адская жара усилится до +36, а засуха накроет все области. На выходных столбики термометров немного опустятся, местами пройдут грозовы ливни. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook. "7 июля температура воздуха в течение дня составит на Западе и Севере +26+32 градуса, на юге, на востоке и в большинстве центральных областей +29+34 градуса. Ветер ожидается северо-восточный, небольшой или умеренный", - пишет синоптик. По ее словам, в пятницу на Волыни, в Ровенской, Житомирской, Хмельницкой, Сумской и Полтавской областях днем все же есть вероятность кратковременных грозовых дождей. В Киеве 7 августа без существенных осадков, +28+30 градусов. На выходных синоптик обещает жителям столицы "температурный рахат-лукум" – +26, +27 градусов. В субботу, 8 июля в Киеве будет сухо и солнечно, в воскресенье – местами кратковременные грозовые дожди. Прогноз погоды в Украине в воскресенье, 9 августа от Укргидрометцентра. Как сообщали Українські Новини, согласно прогнозу погоды на последний месяц лета в августе возможны даже заморозки. Ранее синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине.