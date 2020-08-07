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07 августа 2020, пятница, 10:50 498
Общество 2020-08-07T10:51:24+03:00
Українські Новини
Украинцы стали тяжелее переносить коронавирус: увеличилось количество смертельных случаев и госпитализаций

Украинцы стали тяжелее переносить коронавирус: увеличилось количество смертельных случаев и госпитализаций

Ольга Фандорина
Минздрав, МОЗ, Максим Степанов, Заболеваемость коронавирусом

В Украине увеличилось количество госпитализаций и смертельных случаев из-за коронавируса, который продолжает укреплять антирекорд по заболеваемости - течение болезни изменилось и переносить его стало тяжелее. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга Минздрава. 

Министр призвал украинцев соблюдать карантинные правила во избежание вспышек заболевания.

"У нас очень много стало очень сложных случаев. Начало меняться течение болезни - очень тяжело переносится эта болезнь (COVID-19 - ред.). У нас увеличивается количество летальных случаев, увеличивается госпитализация. Давайте задумаемся, до каких цифр нам надо дойти, чтобы мы начали думать по соблюдению правил…", - сказал Степанов.

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