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06 августа 2020, четверг, 12:20 251
Общество 2020-08-06T12:22:21+03:00
Українські Новини
Лидирует Дарницкий район. В Киеве стремительно растет заболеваемость коронавирусом

Лидирует Дарницкий район. В Киеве стремительно растет заболеваемость коронавирусом

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Киеве
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

Количество заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Киеве 5 августа по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 180 человек до 8 992, умерших - на 3 человека до 142.

Об этом написал мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

"Количество больных коронавирусом в столице увеличивается. За минувшие сутки вирус обнаружили еще у 180 жителей. Три человека умерли. За весь период коронавирус унес жизни 142 киевлян. На сегодня в столице уже 8 992 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - написал он.

Заболели 102 женщины в возрасте от 18 до 82 лет и 67 мужчин от 21 до 81 лет, а также 4 девочки от 3 до 16 лет и 7 мальчиков от 3 до 17 лет.

Среди заболевших также 8 медиков.

В больницы госпитализированы 22 человека, остальные пребывают на самоизоляции под контролем врачей.

За минувшие сутки выздоровели 49 человек, всего коронавирус преодолели 3 137 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружено в Дарницком районе - 44, Соломенском - 26, Деснянском - 22 случая.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине второй день подряд антирекорд по заболеваемости коронавирусом.

Тем временем серийное производство вакцины от коронавируса должно начаться в 2021.

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