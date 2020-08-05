В Украине четыре области могут выпасть из "зеленой зоны" карантина

С понедельника, 10 августа, в четырех областях, которые на данный момент находятся в "зеленой зоне", могут усилить карантин. Об этом на своей странице в Facebook написал Тимофей Милованов, директор Киевской школы экономики, которая помогает Министерству здравоохранения с аналитикой по COVID-19.

Так, сообщается, что из "зеленой зоны" могут убрать Ровенскую, Хмельницкую, Черниговскую и Харьковскую области.

"Уже с понедельника четыре новые области могут перестать быть зелеными ... Речь идет о Ровенской, Хмельницкой, Черниговской и Харьковской областях, где уже 5 дней подряд превышается по крайней мере один из установленных правительством показателей - коэффициент выявления случаев инфицирования или показатель динамики роста", - написал Милованов.

Он отметил, что по решению национальной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, административно-территориальные единицы (районы) эти области могут получить свой уровень эпидемической опасности, в зависимости от их состояния распространения COVID-19 - от зеленого (низкий) до красного ( высокий уровень эпидемической опасности).

"Комиссия будет собираться в эту пятницу, а ее решение начнет действовать с понедельника", - добавил он.

Зональный карантин в Украине. Инфографика: Минздрав

Как сообщали Українькі Новини, в Украине новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом - 1271 случай за сутки.

Ранее сообщалось о том, что к ослаблению карантина не готовы Киев и 10 областей.