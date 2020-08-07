Антирекорд по заболеваемости коронавирусом увеличивается третий день подряд - 1,4 тыс. случаев за сутки

6 августа количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 1 453 до 78 261, количество умерших от заболевания - на 33 человека до 1 852 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев увеличилось на 10,2%, количество новых летальных случаев - на 6,5%.

Об этом говорится в сообщении Совета национальной безопасности и обороны, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 7 августа в Украине зарегистрированы 78 261 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 852 летальных, 43 055 человек выздоровели.

За сутки зафиксированы 1 453 новых случаев, выздоровел 531 человек, умерло 33 человека.

Таким образом, 6 августа показатель новых заболевших за сутки был больше, чем выздоровевших - 1 453 против 531.

Количество новых случаев заболевания 6 августа составило 1,9% от общего количества заболевших на 5 августа.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 7 августа составило 33 354 человек, что на 2,7% больше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования зафиксировано во Львовской области (10 572), в Киеве (9 178) и Ривненской области (6 638).

В Черновицкой области зафиксированы 6 477 случаев коронавирусной инфекции, в Закарпатской - 5 615 случаев, в Ивано-Франковской - 5 426, в Харьковской - 4 527, в Волынской - 4 162, в Киевской - 4 058, в Одесской - 3 904, в Тернопольской - 3 212, в Винницкой - 2 932, в Житомирской - 2 064, в Днепропетровской - 1 508, в Хмельницкой - 1 286 случаев.

975 случаев выявлены в Черкасской области, 965 случаев - в Черниговской, 945 случаев - в Донецкой, 895 случаев - в Запорожской, 714 случаев - в Кировоградской, 682 случаев - в Николаевской, 636 случаев - в Сумской, 489 случаев - в Полтавской, 255 случаев - в Херсонской и 146 случаев - в Луганской областях.

Как сообщали Українськi Новини, с понедельника, 10 августа, четыре области могут быть исключены из "зеленого" списка эпидемиологической опасности.

Также серийное производство вакцины от коронавируса должно начаться в 2021.