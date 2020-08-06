Суд отправил Стерненко под ночной домашний арест до 21 сентября

Шевченковский районный суд отправил Сергея Стерненко, подозреваемого в умышленном убийстве в 2018 году, под ночной домашний арест до 21 сентября.

Такое решение суд принял в пятницу, передают Українськi Новини.

Согласно решению суда, Стерненко должен находиться дома с 21:00 до 06:00.

Контроль за выполнением ареста поручается прокурору уголовного производства.

Как сообщали Українськi Новини, 9 июня Сергея Стерненко вызвали в Службу безопасности Украины для вручения подозрения в убийстве. Однако в ведомство он не явился.

Служба безопасности Украины сообщила бывшему руководителю отделения "Правого сектора" в Одессе Сергею Стерненко о подозрении в умышленном убийстве. Он заявляет, что не было убийства, а была необходимая оборона.

Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения бывшему главе одесского "Правого сектора" Сергею Стерненко в виде круглосуточного домашнего ареста, а адвокаты просили отклонить данное ходатайство.

Также комиссионная экспертиза признала факт умышленного убийства человека в Одессе праворадикалом и националистом Сергеем Стерненко.