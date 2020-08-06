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06 августа 2020, четверг, 21:52 21
Судебная власть 2020-08-06T21:52:01+03:00
Українські Новини
Суд отправил Стерненко под ночной домашний арест до 21 сентября

Суд отправил Стерненко под ночной домашний арест до 21 сентября

Ирина Николенко
мера пресечения, Шевченковский районный суд Киева, Сергей Стерненко, Ночной домашний арест, Убийство человека
Сергей Стерненко. Фото: 5 канал
Сергей Стерненко. Фото: 5 канал

Шевченковский районный суд отправил Сергея Стерненко, подозреваемого в умышленном убийстве в 2018 году, под ночной домашний арест до 21 сентября.

Такое решение суд принял в пятницу, передают Українськi Новини.

Согласно решению суда, Стерненко должен находиться дома с 21:00 до 06:00.

Контроль за выполнением ареста поручается прокурору уголовного производства.

Как сообщали Українськi Новини, 9 июня Сергея Стерненко вызвали в Службу безопасности Украины для вручения подозрения в убийстве. Однако в ведомство он не явился.

Служба безопасности Украины сообщила бывшему руководителю отделения "Правого сектора" в Одессе Сергею Стерненко о подозрении в умышленном убийстве. Он заявляет, что не было убийства, а была необходимая оборона.

Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения бывшему главе одесского "Правого сектора" Сергею Стерненко в виде круглосуточного домашнего ареста, а адвокаты просили отклонить данное ходатайство.

Также комиссионная экспертиза признала факт умышленного убийства человека в Одессе праворадикалом и националистом Сергеем Стерненко.

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