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09 июня 2020, вторник, 11:39 179
Общество 2020-06-09T12:15:02+03:00
Українські Новини
Стерненко, который убил человека в Одессе, проигнорировал вызов в СБУ,- СМИ

Стерненко, который убил человека в Одессе, проигнорировал вызов в СБУ,- СМИ

Павел Твердохлиб
СБУ, Обвинение, Стерненко
Сергей Стерненко. Фото: izvestia.kiev.ua
Сергей Стерненко. Фото: izvestia.kiev.ua

9 июня, к 10:00 одесского радикала Сергея Стерненко вызвали в Службу безопасности Украины, как рассказывал он сам, для вручения подозрения в убийстве. Однако в ведомство он не явился, сообщает портал strana.ua.

Ранее Стерненко заявил, что в СБУ он не придет, так как у него нет времени для подготовки, а повестку он получил за два дня до даты вызова в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

Как сообщают репортеры, утром во вторник возле здания СБУ тихо и нет также группы поддержки радикала. В отличии от прошлого раза, когда под входом собралось множество его сторонников.

Возле СБУ сегодня, 9 июня, собрались лишь около десяти журналистов. В пресс-службе ведомства от комментариев отказались, сославшись на то что решение о дальнейших действиях принимает следователь.

Обстановка под управлением СБУ спокойная. Здесь только журналисты, которые ждут, что пресс-служба ведомства прокомментирует неявку Стерненко, но на данный момент неясно, выйдет кто-то к прессе или нет. Полиции на месте также очень мало. Под зданием ведомства дежурили всего два правоохранителя.

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