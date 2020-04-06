Комиссионная экспертиза признала, что Стерненко совершил убийство, – Портнов

Юрист Андрей Портнов сообщил, что комиссионная экспертиза в очередной раз признала факт умышленного убийства человека в Одессе праворадикалом и националистом Сергеем Стерненко.

Об этом юрист заявил на своем Telegram-канале.

"По члену организованного преступного сообщества, тупому радикалу, активисту и подсудимому по трем обвинениям в совершении тяжких и особо тяжких преступлениях Стерненко, уроженцу Одесской области, 1995 г.р., в четвертом уголовном производстве об убийстве в Одессе закончена очередная комиссионная экспертиза.



Результат не поменялся - умышленное убийство. Требуем от правоохранителей сегодня же безотлагательно вручить подозрение и доставить находящегося под охраной "Альфы" убийцу в суд для взятия под стражу", - написал Портнов.

Напомним, 24 января 2020 года бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш опубликовала копию экспертного заключения в отношении Стерненко, обвиняемого в убийстве человека и нанесении умышленных телесных повреждений в Одессе. Из текста экспертного заключения следует, что Стерненко в ходе драки догнал и сознательно добил ножем ударом в сердце раненого ранее им человека.

28 октября 2019 года Служба безопасности Украины сообщила, что расследует дело Стерненко как убийство и нанесение умышленных телесных повреждений средней тяжести. Расследование проводится по ч. 1 ст. 122 и ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

28 сентября 2019 года депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский (фракция "Слуга народа") опубликовал текст сообщения о подозрении, подготовленного Национальной полицией Украины, из которого следует, что Стерненко убил человека преднамеренно, без реальных угроз для своей жизни и здоровья.

Ранее сообщалось, что Стерненко был причастен к торговле наркотиками, запугивал артистов и активно сотрудничал с СБУ в свою бытность руководителя одесского "Правого сектора" и позже.

Как сообщали Українські Новини, вечером 24 мая 2018 года Стерненко заявил о нападении на него 2 неизвестных молодых людей в Одессе. Одного Стерненко убил, второму, также получившему ранения, удалось сбежать. Свои комментарии о событии на фоне умирающего человека Стерненко зафиксировал на видеозаписи и опубликовал в соцсети Facebook.