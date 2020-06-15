Суд отправил Стерненко под домашний арест на 60 суток

Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения бывшему главе одесского "Правого сектора" Сергею Стерненко в виде круглосуточного домашнего ареста.

Данное решение суд принял в понедельник, передают Українськi Новини.

Прокуратура просила отправить Стерненко под круглосуточный домашний арест, а адвокаты просили отклонить данное ходатайство.

Таким образом, суд полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры.

Суд определил Стерненко домашний арест на 60 суток, то есть до 15 августа включительно.

Местом домашнего ареста суд определил место прописки, а именно воинскую часть в Одессе.

Во время заседания защита Стерненко, в частности, заявляла, что Стерненко действовал в целях самозащиты, а нож, которым он смертельно ранил нападающего, согласно экспертизе, не является холодным оружием, поэтому считает подозрение абсолютно необоснованным.

Кроме того, защита Стерненко заявила отвод прокурору Николаю Бозовуляку, поскольку он разгласил информацию о том, что Стерненко охраняет подразделение "Альфа" Службы безопасности Украины.

При этом охрана Стерненко была предоставлена в другом уголовном производстве, где он проходит как потерпевший от действий напавших на него.

Суд отказался удовлетворить данное ходатайство.

На заседании были заслушаны эксперты и свидетели.

В частности, прокурор Андрей Радионов, который был старшим группы прокуроров, рассказал, что он отказался согласовать сообщение о подозрении Стерненко, поскольку, по его мнению, оно было необъективным.

Помимо этого, подозреваемого хотели взять на поруки ряд депутатов Верховной Рады.

В частности, за Стерненко хотели поручится члены фракции "Европейская солидарность" Михаил Бондарь, Мария Ионова, депутаты от "Голоса" Кира Рудык, Ярослав Юрчишин, Ольга Стефанишина, Роман Костенко, депутат от "Слуги народа" Александр Мариковский, бывший депутат Рады Андрей Тетерук ("Народный фронт"), бывший первый заместитель министра здравоохранения Уляна Супрун, освобожденный политзаключенный Владимир Балух.

Но суд также отклонил данное ходатайство.

На своей странице в Facebook Сергей Стерненко опубликовал фото постановления.

По его словам, домашний арест он должен проходить по месту прописки – а это военная часть в Одессе.

"Круглосуточный домашний арест... Но по адресу прописки – в воинской части, куда меня даже не пустят. Хотя они знают что я живу в Киеве! Это постановление невозможно выполнить. Затем прокуроры будут говорить что я не выполняю условия домашнего ареста и просить уже содержания под стражей", – написал Стерненко.

Как сообщали Українськi Новини, Служба безопасности Украины сообщила Стерненко о подозрении в умышленном убийстве.

Служба безопасности Украины заявляет, что он не действовал в пределах самообороны.

Вечером 24 мая 2018 года Стерненко заявил о нападении на него 2 неизвестных в Одессе. Одного из нападавших он убил, второй сбежал.

Во время рассмотрения меры пресечения Стерненко, под стенами суда прошли митинги в поддержку националиста. Полиция задержала 5 активистов.