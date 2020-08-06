Конфискованных диких животных больше не продают СЕТАМ: Минюст отдает их бесплатно

После решения не продавать конфискованных животных на аукционах, министерство юстиции передало 6 медведей и 3 львов благотворительным фондам и паркам.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства, передают Українськi Новини.

"У нас хорошая новость! Дома для львов и медведей, конфискованных по решению суда, найдены... Безвозмездная передача новым владельцам конфискованных животных - это общий результат команды Министерства юстиции и общественных активистов", - сказано в нем.

Так, по решению комиссии передаются: гималайский медведь по прозвищу Мальвина - благотворительной организации "Международный Благотворительный фонд "Сохрани дикость"; медведь бурый по прозвищу Балу и медведь бурый по прозвищу Тимоша - Национальному природному парку "Синевир"; лев по кличке Риччи, лев по кличке Витольд и лев по кличке Багира - благотворительному фонду "Нэйтон"; медведь бурый по кличке Потап, медведь бурый по прозвищу Анна и медведь бурый по кличке Маша - ООО "Медвежий приют-Домажир".

"Отныне продажа на аукционе OpenMarket - СЕТАМ диких животных запрещена. Подготовленные Министерством юстиции изменения в порядок распоряжения имуществом, конфискованным по решению суда и переданным органам государственной исполнительной службы, урегулировали этот вопрос. Животные безвозмездно будут передаваться приютам для животных, зоологическим паркам или другим учреждениям для содержания животных", - отметил заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко.

Как сообщали Українськi Новини, ранее у Дениса Малюськи не хватило денег, чтобы купить конфискованную собаку. Он подчеркнул, что животным конфискация часто идет на пользу из-за ненадлежащего содержания, но зафвил, что продавать собак и кошек за долги нельзя.

В то же время, замминистра юстиции Малюськи Коломиец купила конфискованную и выставленную на аукцион собаку.

Тем временем, домашние собаки продаются на OpenMarket - СЕТАМ с 2015 года.