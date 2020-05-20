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20 мая 2020, среда, 16:38 18
Общество 2020-05-20T16:53:31+03:00
Українські Новини
Минюст продает собак за долги

Минюст продает собак за долги

Кира Молчанова
Минюст, Собаки, Долги, Аукцион, Торги, арест имущества
Собаку продают за долги. Фото: setam.net.ua
Собаку продают за долги. Фото: setam.net.ua

В феврале интернет-пользователи иронизировали над предложением депутата от партии "Слуга народа" Евгения Брагара продать собаку "элитной" породы для того, чтоб заплатить за коммунальные услуги. Однако оказалось, что на интернет-платформе ГП "СЕТАМ", подчиненной Минюсту, проходят аукционы, на которых продают живых собак, арестованных госисполнителями за долги хозяев.

В частности, 22 мая должен состояться аукцион по продаже собаки породы пит-бультерьер.

Согласно размещенной в системе СЕТАМ информации, на торг выставлен кобель 2015 года рождения по кличке Тора. Светло-тигровый окрас, прилагается международный ветеринарный паспорт с печатями последних вакцинаций.

Собаку арестовали вместе с имуществом должника еще в 2019 году Лиманским городским отделом государственной исполнительной службы в Донецкой области. В каких условиях все это время содержалась собака, неизвестно.

Стартовая цена собаки 112,5 гривен, но пока никто не оставил заявку на участие в торгах.

Собака на торгах. Фото: setam.net.uaСобака на торгах. Фото: setam.net.ua

25 мая должен пройти другой аукцион. Живой лот – это собака породы восточноевропейская овчарка. Ее конфисковали в марте 2020 года в городе Хмельницкий. Ее стартовая цена – 1300, но на данный момент зарегистрированных желающих ее купить нет. Судя по истории публикаций, многих животных выставляют на торги не первый раз и "уценяют".

На этом аукционе уже продавали животных. Так, 4 мая здесь купили рыжую овчарку за 500 гривен. Животное конфисковали в апреле этого года в городе Измаил Одесской области.

Как сообщали Українські Новини, согласно действующему законодательству, у должника по оплате коммунальных услуг могут отбирать имущество.

В Киеве около 5% населения систематически не платят за коммунальные услуги и накапливают сумму долга. Именно к таким должникам могут применить санкции - ареста имущества и ограничение выезда за границу.

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