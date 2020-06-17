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  • У Малюськи не хватило денег, чтобы купить на аукционе конфискованную собаку
17 июня 2020, среда, 22:17 1619
Политика 2020-06-17T23:15:02+03:00
Українські Новини
У Малюськи не хватило денег, чтобы купить на аукционе конфискованную собаку

У Малюськи не хватило денег, чтобы купить на аукционе конфискованную собаку

Надежда Комендантова
Аукцион, Конфискация, Денис Малюська, Продажа собак
Денис Малюська. Фото: Facebook
Денис Малюська. Фото: Facebook

Конфискованную и выставленную на аукцион собаку, которую министр юстиции Денис Малюська выразил готовность купить, приобрели за 11 тыс. гривен, но она находится у прежних владельцев.

Об этом Малюська сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Я обещал принять участие в аукционе, принял - зарегистрировался как участник среди многих других. Не было возможности конкурировать с другими участниками, зарплата не позволяет заплатить за собаку питбуля больше 11 тыс., а аукцион закончился именно таким результатом", - сказал он.

При этом Малюська сообщил, что собака все еще находится у его прежних владельцев, так как победитель аукциона вместо реквизитов "по пиарным соображениям оставил неинтересное сообщение", хоть и заплатил указанную сумму.

"Де-юре купленный, де-факто все еще находится у владельцев. Новый покупатель может его получить", - добавил он.

Как сообщали Українськi Новини, ранее появилась информация, что суд конфисковал собаку у хозяев из-за долгов. Малюська объяснил, что собака укусила прохожих и суд оштрафовал владельца и постановил эту собаку конфисковать. Он подчеркнул, что животным конфискация часто идет на пользу из-за ненадлежащего содержания, но зафвил, что продавать собак и кошек за долги нельзя.

СЕТАМ выставило на продажу 2 собак, конфискованных по решениям судов.

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