У Малюськи не хватило денег, чтобы купить на аукционе конфискованную собаку

Конфискованную и выставленную на аукцион собаку, которую министр юстиции Денис Малюська выразил готовность купить, приобрели за 11 тыс. гривен, но она находится у прежних владельцев.

Об этом Малюська сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Я обещал принять участие в аукционе, принял - зарегистрировался как участник среди многих других. Не было возможности конкурировать с другими участниками, зарплата не позволяет заплатить за собаку питбуля больше 11 тыс., а аукцион закончился именно таким результатом", - сказал он.

При этом Малюська сообщил, что собака все еще находится у его прежних владельцев, так как победитель аукциона вместо реквизитов "по пиарным соображениям оставил неинтересное сообщение", хоть и заплатил указанную сумму.

"Де-юре купленный, де-факто все еще находится у владельцев. Новый покупатель может его получить", - добавил он.

Как сообщали Українськi Новини, ранее появилась информация, что суд конфисковал собаку у хозяев из-за долгов. Малюська объяснил, что собака укусила прохожих и суд оштрафовал владельца и постановил эту собаку конфисковать. Он подчеркнул, что животным конфискация часто идет на пользу из-за ненадлежащего содержания, но зафвил, что продавать собак и кошек за долги нельзя.

СЕТАМ выставило на продажу 2 собак, конфискованных по решениям судов.