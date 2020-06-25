Продавать конфискованных животных на аукционах больше не будут, - Кабмин

Кабинет Министров урегулировал порядок реализации конфискованных животных, в то время как домашние собаки продаются на OpenMarket - СЕТАМ с 2015 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства юстиции, передают Українськi Новини.

"Кабинет Министров принял постановление Министерства юстиции о внесении изменений в порядок распоряжения имуществом, конфискованным по решению суда и переданным органам государственной исполнительной службы", - говорится в нем.

В частности, порядок дополняется положениями, которые регулируют реализацию животных, которые были конфискованы у хозяев по решению суда.

Так, отныне коты, собаки и другие домашние животные будут безвозмездно передаваться приютам для животных или другим учреждениям для содержания животных.

Также не будут выставляться на продажу дикие животные.

Они безвозмездно будут передаваться приютам для животных, зоологическим паркам или другим учреждениям для содержания животных.

"До сегодняшнего дня правила, регулирующие конфискацию имущества по решению суда, не предусматривали никаких особенностей для ситуаций, когда конфисковывать приходилось диких или домашних животных (например, за ненадлежащее обращение с такими животными). Применялась общая процедура - конфискованное животное выставляли на продажу на аукционе. Смысла в такой "конфискации" было крайне мало. Часто животное за копейки выкупал предыдущий владелец (который с ней неподобающе обращался до этого). А даже если животное доставалась кому-то другому, то критерием отбора такого нового владельца была только готовность заплатить наибольшую сумму. О благосостоянии животных речь не шла. Сегодня мы проблему решили. Продажи диких и домашних животных через аукционы больше не будет", - сказал министр юстиции Денис Малюська.

В то же время он подчеркнул, что проблема была крайне актуальной - продажи на аукционе ожидали 3 льва, 6 медведей, несколько питонов и собака.

Кроме этого, постановление предусматривает, что нереализованные в порядке, установленном Законом Украины "Об исполнительном производстве", сельскохозяйственные животные безвозмездно передаются физическим или юридическим лицам в соответствии с установленным порядком.

Как сообщали Українськi Новини, ранее у Дениса Малюськи не хватило денег, чтобы купить конфискованную собаку. Он подчеркнул, что животным конфискация часто идет на пользу из-за ненадлежащего содержания, но зафвил, что продавать собак и кошек за долги нельзя.

В то же время, замминистра юстиции Малюськи Коломиец купила конфискованную и выставленную на аукцион собаку.