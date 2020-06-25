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25 июня 2020, четверг, 16:55 1104
Политика 2020-06-25T18:00:02+03:00
Українські Новини
Замминистра юстиции Малюськи Коломиец купила конфискованную и выставленную на аукцион собаку

Замминистра юстиции Малюськи Коломиец купила конфискованную и выставленную на аукцион собаку

Елизавета Кесельман
Собаки, Аукцион, Конфискат, Денис Малюська, Валерия Коломиец, Покупка собак
Собака Валерии Коломиец. Скриншот: ТСН
Собака Валерии Коломиец. Скриншот: ТСН

Заместитель министра юстиции Дениса Малюськи, который за месяц заработал столько же, сколько и его замы,  Валерия Коломиец купила конфискованную и выставленную на аукцион собаку. Об этом она написала в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Она написала, что домашние собаки продаются на OpenMarket - СЕТАМ с 2015 года.

"Знакомьтесь, а вот и моя Тора... Суд принял решение забрать Тору у владельцев, поскольку эта сложная и сильная порода требует воспитания, времени, ответственности. Укушенные соседи и другие животные, страх людей, которые живут рядом с хозяевами Торы показывает, что такого воспитания у нее было, нет и не будет", - написала она.

Коломиец отметила, что это был 5-ый аукцион, на котором выставляли эту собаку с конца 2019 года, и единственный, на котором были заявлены претенденты на ее покупку.

"Первые два претендента, чьи ставки были высокими, поступили малодушно и ожидаемо, заявленных средств не заплатив. Действительно, я приняла участие в аукционе, потому что была уверена, что судьба Торы или проблемы людей, которые с ней вынуждены проживать на одной улице, перестанут всех интересовать уже на следующий день. В принципе, как и не интересовала все пять предыдущих попыток ее продажи через торги", - написала она.

По ее словам, сейчас активно разыскивается кинологическая служба, которой Тору можно отдать на перевоспитание, где ей дадут "образование", где о ней будут заботиться и гулять - и это будут делать профессионалы, рядом с которыми она научится быть послушной и больше не будет представлять опасности для общества.

"Наоборот, еще и на работу ее устроим. Обещаю регулярно отчитываться о судьбе Торы и ее успехах на пути исправления!" - написала замминистра.

Также она подчеркнула, что Минюст разработал и подал изменения в законодательство, которые не только сделают невозможным дальнейшие продажи домашних животных через торги, но еще и решат проблему с судьбой таких собак, как Тора.

Как сообщали Українськi Новини, ранее у Дениса Малюськи не хватило денег, чтобы купить конфискованную собаку. 

До этого появилась информация, что суд конфисковал собаку у хозяев из-за долгов. Малюська объяснил, что собака укусила прохожих и суд оштрафовал владельца и постановил эту собаку конфисковать. 

Он подчеркнул, что животным конфискация часто идет на пользу из-за ненадлежащего содержания, но зафвил, что продавать собак и кошек за долги нельзя.

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Замминистра юстиции Малюськи Коломиец купила конфискованную и выставленную на аукцион собаку
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