Ущерб от взрыва в Бейруте может достигнуть 15 млрд долларов

Убытки от взрыва в Бейруте могут достичь 15 млрд долларов. Помимо поврежденных и разрушенных зданий, речь идет об экономике и бизнсе. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Губернатор города Марван Абуд отметил, что взрыв повредил около половины зданий в Бейруте.

"Половина города разрушена или повреждена", - сказал он.

Во время взрыва в городе были разрушены и повреждены многие здания, значительная часть порта просто уничтожена. Даже в нескольких километрах от взрыва во многих домах снесло крыши и выбило окна и двери.

Взрывная волна повредила и разрушила тысячи домов в ливанской столице, а от порта, где произошел взрыв, почти ничего не осталось. Сначала было известно как минимум о 100 погибших

Как сообщали Українські Новини, по данным посольтва Украины, в Ливане есть травмированные украинцы из-за взрыва в порту Бейрута.

Кроме того, во время взрыва в Бейруте пострадали сотрудники посольства Нидерландов, включаю жену посла.

Также тысячи тонн селитры, которая взорвалась в Ливане, привез в порт и бросил россиянин.