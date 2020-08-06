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06 августа 2020, четверг, 09:38 180
Мир 2020-08-06T10:45:02+03:00
Українські Новини
Ущерб от взрыва в Бейруте может достигнуть 15 млрд долларов

Ущерб от взрыва в Бейруте может достигнуть 15 млрд долларов

Елизавета Кесельман
Ливан, Бейрут, взрыв в Бейруте, Ущерб от взрыва в Бейруте
Взрыв в Бейруте. Фото: EPA-EFE/WAEL HAMZEH
Взрыв в Бейруте. Фото: EPA-EFE/WAEL HAMZEH

Убытки от взрыва в Бейруте могут достичь 15 млрд долларов. Помимо поврежденных и разрушенных зданий, речь идет об экономике и бизнсе. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Губернатор города Марван Абуд отметил, что взрыв повредил около половины зданий в Бейруте.

"Половина города разрушена или повреждена", - сказал он.

Во время взрыва в городе были разрушены и повреждены многие здания, значительная часть порта просто уничтожена. Даже в нескольких километрах от взрыва во многих домах снесло крыши и выбило окна и двери.

Взрывная волна повредила и разрушила тысячи домов в ливанской столице, а от порта, где произошел взрыв, почти ничего не осталось. Сначала было известно как минимум о 100 погибших

Как сообщали Українські Новини, по данным посольтва Украины, в Ливане есть травмированные украинцы из-за взрыва в порту Бейрута. 

Кроме того, во время взрыва в Бейруте пострадали сотрудники посольства Нидерландов, включаю жену посла.

Также тысячи тонн селитры, которая взорвалась в Ливане, привез в порт и бросил россиянин.

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