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07 августа 2020, пятница, 05:30 1426 Инфографика
Финансы 2020-08-07T05:30:01+03:00
Українські Новини
Повышенные с 1 августа пенсии выплатят только в сентябре: кто получит доплаты

Повышенные с 1 августа пенсии выплатят только в сентябре: кто получит доплаты

Надежда Комендантова
Пенсии, Пенсионеры, ПФУ, Повышение пенсий, пенсии в Украине, Марина Лазебная, пенсии атошникам
Пенсия. Фото: dengi.ua
Пенсия. Фото: dengi.ua

Минсоц уверяет, что минимальная пенсия в Украине вырастет до 2600 гривен, пока же Кабинет министров по настоянию президента Владимира Зеленского принял решение о предоставлении адресной помощи к пенсии членам семей военнослужащих, в том числе добровольцев, погибших во время участия в АТО/ООС.

Зеленский подчеркнул, что пенсионное обеспечение семей погибших участников АТО/ООС было несправедливым. Существовала разница в размере выплат родным военнослужащих, погибших в 2014-2015 годах, и родным тех героев, которые погибли позже, пишет "Сегодня".

Президент отметил, что это решение будет распространяться на девять тысяч членов семей погибших военнослужащих.

"У нас не бывает худших. Они все герои, они все для нас одинаковы. Мы все равно ими гордимся и одинаково им все благодарны за то, что они защищали нашу Украину, нашу территориальную целостность и наш суверенитет", – сказал Зеленский.

А министр социальной политики Марина Лазебная объяснила, что вопрос касается членов семей военнослужащих, погибших в первые годы войны.

"Это именно те военнослужащие, которые не имели хорошего денежного обеспечения, не было надбавок за выслугу лет, воинского звания. Собственно, в их семьях сегодня пенсии низкие – в полтора-два раза ниже, чем нынешние", – отметила Лазебная.

Министр заверила, что отныне наименьшая пенсионная выплата для членов семей погибших героев, где есть один нетрудоспособный, составит 7800 грн, если двое нетрудоспособных – 12 200 грн, если трое – максимальная пенсионная выплата составит 17 120 грн.

"Пенсионный фонд проводит сейчас перерасчеты пенсий, и в сентябре семьи получат две выплаты – и за август, и за сентябрь", – подытожила Лазебная.

В сообщении пресс-службы Министерства по вопросам ветеранов сообщается, что помощь будет выплачиваться тем членам семьи, которые потеряли кормильца и размер пенсии которых не достигает 7 800 гривен.

В случае, если пенсия назначается на 2 и более членов семей, адресная помощь к пенсии устанавливается в сумме, которая не достигает 6 100 гривен на каждого из указанных членов семьи.

Согласно постановлению, Пенсионный Фонд уже с 1 августа 2020 года должен обеспечить перерасчет пенсии по материалам пенсионных дел.

Ранее с 1 июля в Украине выросли пенсии в связи с повышением прожиточного минимума.

Как выросли пенсии в Украине с 1 июля 2020. Инфографика: Пенсионный курьер Как выросли пенсии в Украине с 1 июля 2020. Инфографика: Пенсионный курьер

Напомним, по данным на 1 июля 2020 года средний размер пенсии составляет 3 393,54 гривен, а больше 10 тысяч гривен в Украине получают 332 588 человек (2,9% от общего числа пенсионеров).

Тем временем, украинцы не смогут выйти на пенсию в 2021 году, если у них нет как минимум 28 полных лет стажа

Также в Пенсионном фонде опровергли информацию о повышении выплат на 11%, а также объяснили, почему пенсии проиндексировали не всем украинцам. 

 

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