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02 августа 2020, воскресенье, 06:30 4532
Общество 2020-08-02T06:30:02+03:00
Українські Новини
Кто не сможет выйти на пенсию в 60 лет. Требования к украинцам

Кто не сможет выйти на пенсию в 60 лет. Требования к украинцам

Валерия Драгомирова
Пенсии, Пенсионеры, Пенсия, Выход на пенсию
Пенсионер. Фото: pixabay
Пенсионер. Фото: pixabay

Украинцы не смогут выйти на пенсию в 2021 году, если у них нет как минимум 28 полных лет стажа. При этом необходимое количество стажа будут расти каждый год. Об этом пишет "Обозреватель".

Сообщается, что пенсионный возраст для женщин вырастет с 59,5 до 60 лет уже в 2021 году. 

Чтобы выйти на пенсию в 60 лет необходимо будет иметь полных 28 лет стажа. А в 2022 году – 29 лет стажа.

По статье 28 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", прибавку к пенсии можно получить за сверхнормативный стаж: если граждане при выходе на пенсию имеют такой стаж, они могут получить прибавку к пенсии.

Для мужчин (35 лет), для женщин (более 30 лет) пенсия по возрасту увеличивается на 1%.

Кто сможет выйти на пенсию в 60 лет:

  • в 2019-м – от 26 лет стажа;

  • в 2020-м – от 27 лет стажа;

  • в 2021-м – от 28 лет стажа;

  • в 2022-м – от 29 лет стажа;

  • в 2023-м – от 30 лет стажа;

  • в 2024-м – от 31 лет стажа;

  • в 2025-м – от 32 лет стажа;

  • в 2026-м – от 33 лет стажа;

  • в 2027-м – от 34 лет стажа;

  • в 2028-м – 35 лет стажа.

Кто выйдет на пенсию в 63 года:

  • в 2019-м – от 16 до 26 лет стажа;

  • в 2020-м – от 17 до 27 лет стажа;

  • в 2021-м – от 18 до 28 лет стажа;

  • в 2022-м – от 19 до 29 лет стажа;

  • в 2023-м – от 20 до 30 лет стажа;

  • в 2024-м – от 21 до 31 года стажа;

  • в 2025-м – от 22 до 32 лет стажа;

  • в 2026-м – от 23 до 33 лет стажа;

  • в 2027-м – от 24 до 34 лет стажа;

  • в 2028-м – от 25 до 35 лет стажа.

Кто выйдет на пенсию в 65 лет:

  • в 2019-м – до 16 стажа;

  • в 2020-м – до 17 лет стажа;

  • в 2021-м – до 18 лет стажа;

  • в 2022-м – до 19 лет стажа;

  • в 2023-м – до 20 лет стажа;

  • в 2024-м – до 21 года стажа;

  • в 2025-м – до 22 лет стажа;

  • в 2026-м – до 23 лет стажа;

  • в 2027-м – до 24 лет стажа;

  • в 2028-м – до 25 лет стажа.

Как сообщали Українські Новини, украинцы смогут выходить на пенсии раньше 60 лет

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