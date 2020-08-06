В Киевской области три человека погибли, отравившись газом при чистке канализационной ямы

После того, как в Харькове работники коммунальных служб погибли в коллекторе, отравившись газом, похожий случай произошел в Киевской области в селе Пятигоры. Там три человека погибли, отравившись парами газов во время чистки канализационной ямы на территории частного дома. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. ЧП произошло накануне, 5 августа, около 23:00. Кроме того, еще один человек пострадал – его отправили в больницу. Подробности инцидента спасатели не приводят. Как сообщали Українськi Новини, 27 июля взрыв без жертв произошел в жилом доме на улице Нижний Вал, 41 в Подольском районе Киева. Тем временем, спасатели предупреждают, что в ближайшие дни в большинстве регионов Украины будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. В Киеве на проспекте Победы произошла авария на трубопроводе и из-под земли вырвался "гейзер". Тем временем, с понедельника, 10 августа, четыре области могут быть исключены из "зеленого" списка эпидемиологической опасности.