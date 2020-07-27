В Харькове четверо коммунальщиков насмерть отравились газом в коллекторе

Полиция устанавливает обстоятельства гибели четырех работников коммунального предприятия "Харьковкоммуночиствод".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел, передают Українськi Новини.

"Предварительно, три мужчины и одна женщина задохнулись газами во время проведения ремонтных работ в колодце. Сообщение о происшествии поступило в Основянский отдел полиции 27 июля около 14:15 от работника коммунального предприятия. Он сообщил, что в ходе проведения ремонтных работ на проспекте Гагарина погибли четверо работников", - сказано в нем.

В сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям указано, что в результате отравления парами газов в канализационном коллекторе умерли четыре работника КП "Харьковкоммуночиствод" - 3 мужчины и 1 женщина.

"По предварительным данным, рабочие спустились в колодец без средств защиты. Спасатели в средствах защиты органов дыхания спустились в колодец и подняли тела погибших работников на поверхность", - говорится в сообщении ГосЧС.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Все обстоятельства события устанавливаются.

Как сообщали Українськi Новини, 27 июля взрыв без жертв произошел в жилом доме на улице Нижний Вал, 41 в Подольском районе Киева.

А в другом районе Киева нашли подозрительный рюкзак и вызвали взрывотехников.